Diego Zabala: "Nos ilusiona jugar la Copa"

"La ciudad me trata muy bien. Por suerte entré en un grupo humano muy lindo y lo que se hizo el sábado fue un premio para todos. En lo personal, no pude estar bien con la pelota, pero la entrega del grupo fue total. Era algo que habíamos hablando, que si nos tocaba perder que sea por que el rival fue mejor que nosotros y no por otras cosas. Entonces creo que ganamos también por entrega. Fue un poco el gen que tuvo Unión durante todo el campeonato", reconoció el charrúa en diálogo con Diez en la City que se emite por FM "X" 103.5.





Diego Zabala.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





Siguiendo con lo que dejó el choque ante el Rojo, apuntó: "Durante varios pasajes no pudimos mantener el rendimiento y perdimos puntos importantes. Pero por suerte en el final volvimos a levantar y el equipo alcanzó el premio que tanto merecía".





También resaltó el bien momento personal que atraviesa: "Estoy muy bien desde lo físico, mejor que el semestre anterior y es también producto del cuidado personal y de querer mejorar todo el tiempo. Analizo que fue una muy buena la temporada, teniendo continuidad y marcando goles. En lo grupal conseguimos un lindo objetivo".





Además, dejó en claro que "a todos nos ilusiona jugar una copa y por eso solo pienso en Unión, tengo contrato por un año. Es lindo entrar en la historia de un club tan importante y en una ciudad muy apasionada. A medida que vayan pasando los meses veremos a qué objetivos apuntar".









En el final, resaltó la necesidad de no menospreciar a Juventud Unida, rival de este jueves en Paraná: "Ya estamos pensando en el próximo rival, tomándolo con total seriedad, porque es una copa que nos invita a jugarla con muchas ganas y para aspirar a llegar bien lejos. Será un rival complicado, porque se van a querer mostrar y se jugarán la vida. Es un torneo en el que equipos de otras categorías sacan un plus y complican. Por eso no podemos subestimar y hay que tomarlo con mucha confianza y responsabilidad".