Emanuel Britez volvió a Santa Fe después de su paso por Independiente pero apenas entrenó un par de días con el plantel de Madelón pues se dio la posibilidad y no desaprovechó la chance de irse a Rosario Central.

En diálogo con el programa Unión en tu dial (Sol 91.5) el defensor reconoció que "estoy hace más de una semana en Rosario, buscando departamento y acá tenemos una modalidad distinta de atención. Me llaman de todo lados pero antes de salir al aire tenemos que coordinar con María Sol, nuestra encargada de prensa. Entiendo que al ser nuevo me llaman de todos lados y me quieren conocer".

Más adelante, al recordar su paso por Independiente, Britez expresó que "lo tomó como un paso muy positivo, aprendí muchísimo, tuve la suerte de poder estar en un club grande del país y del mundo, aprendí en lo futbolístico mucho con Ariel (Holan), inmediatamente cuando supe que no seguía agarré los bolsos y me volví a Santa Fe".

En defensor expuso las razones por las cuales no pudo quedarse en este plantel para ser parte del proceso 2019/20. En este sentido disparó: "Tuve una charla con dirigentes y cuerpo técnico donde me dieron a entender que era la tercera opción, lo tomé bien porque si me quedaba la iba a pelear como siempre, me quedó claro desde el primer día que llegué que también no quería irme a préstamo sino con una venta donde le quede plata a Unión. Por suerte apareció Cocca, me mostró su interés y se concretó la operación".

El cantero tiene el deseo de regresar en algún momento a la Avenida López y Planes, aunque la situación no será sencilla: "Con Leo (Madelón) tengo una muy buena relación, entiendo que hay chicos que tienen que jugar, Martínez y el Negro son indiscutidos, Blasi está muy bien, creo que esa buena relación con Leo es porque siempre nos hablamos de frente y es un padre para mí".

Y antes de la despedida, acotó: "Ahora Central es dueño de mi pase y veremos cómo hago las cosas acá, algún día me encantaría volver a Unión, es tiempo de seguir creciendo, por eso no quería irme a préstamo y la venta le dará frutos al club".