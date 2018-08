Droopy Gómez: "El Clásico es importante para nosotros y para la gente"

Droopy habló luego del partido y comenzó diciendo: "Creo que era injusto si no nos quedábamos con un empate por lo menos. En el segundo tiempo Unión fue muy superior, por suerte a poco del final lo pudimos empatar. Casi lo ganamos, si entraba el penal el desenlace hubiese sido otro".

También se refirió al penal que le atajó Nicolás Navarro e indicó: "Un poco de virtud de él, otro poco que me salió al medio, no me salió tan esquinado como suelo patear. Pero ya quedó atrás y hay que pensar en Colón . Todos los partidos son los partidos de nuestras vidas, es un partido importante para nosotros y para la gente".