Droopy Gómez: "Hay que cuidar la posición que tenemos"

En cuanto a su función en el equipo para intentar volver a la victoria en el Monumental José FIerro ante Atlético Tucumán, contó: "Es la que venía desarrollando cuando me tocaba ingresar, como volante por la izquierda, por lo que Fraga (Franco Fragapane) se soltará para acompañar a Franco (Soldano) en la delantera".

Posteriormente habló de cómo golpeó el empate ante Tigre, y destacó: "Nos podríamos haber quedado con el partido, tuvimos algunas desconcentraciones, nos hicieron dos goles muy rápido. Eso ya quedó en el olvido, vamos a Tucumán con la mente positiva y pensando en sumar, que es lo importante".

Más adelante, destacó: "Convivimos con la presión todos los días, siempre está la presión de mostrarnos, de querer jugar, de demostrarle a Leo, que es el encargado de elegir a los 11, de por qué se fijó en uno, por lo que sueña hacerlo de la mejor manera y ayudar al equipo para que pueda lograr un buen resultado".

También se refirió a Atlético Tucumán y manifestó: "Todos los rivales se analizan, tienen una forma de trabajar que les sienta bien con el técnico, juegan con un 4-4-2 que lo tienen aceitado. Jugaron por Copa, vuelven a jugar la semana siguiente, nosotros pensaremos en Unión y lo que ponga Atlético es cosa de ellos".

Sobre la pelea por ingresar a la Sudmericana, admitió: "Partido a partido, la brecha está corta, Hay muchos equipos que quieren ingresar a zona de copas, nosotros estamos en una situación privilegiada, hay que cuidarla, mantenerla y llegar al final en esta misma posición".

En la parte final se refirió a lo que fue hasta ahora su estadía en el Tate y tiró: "Creo que adaptación no es solo una palabra, es algo que existe. Cuando te toca jugar en otra liga, volver al fútbol argentino no es fácil por cómo se juega y se vive acá. Me estoy sintiendo mucho mejor, me estoy reencontrando con lo que quiero para ayudar al equipo. Queremos traer un buen resultado desde Tucumán para tomar un envión para la parte final que es lo importante".