Droopy Gómez: "Se me cumplió el sueño de jugar en Unión"

Pero la llegada de Rodrigo Gómez no es una más, ya que si bien representa una gran erogación económica para el club , lo concreto es que se trata de un jugador hincha del club, y que era pretendido desde hace mucho tiempo por Leonardo Madelón y por los mismos directivos.





Por eso su llegada a Mar del Plata luego de haber arreglado condiciones con Toluca representa una gran satisfacción para todo el mundo Unión, como así lo definió el mismo presidente Luis Spahn en el diálogo que mantuvo con LT9.













El Droopy se sumó a la delegación tatengue que concentra en la ciudad balnearia y este viernes ya se puso a las órdenes de Madelón, que tendrá la consigna de buscarle lugar en un equipo, que terminó de gran manera la primera parte de la Superliga.





"Se venía manejando desde hace algunas semanas, por suerte en esta última se pudo acelerar para que pueda viajar para sumarme y estar a disposición de Leo (Madelón): Estoy contento de estar en el club del cual soy hincha, el club de mi ciudad, y ahora preparándonos para lo que viene", fueron las primeras palabras que brindó el santafesino que en el fútbol argentino también vistió las camisetas de Argentinos , Independiente y Quilmes.





Sobre el esfuerzo que hizo para que se pueda cristalizar la operación, contó: "No era una decisión del Toluca de que salga a préstamo, fue una iniciativa mía y de mi representante para sumar algunos minutos más en cancha, se dilató un poco pero por suerte se pudo dar. Uno en estos momentos cuando va a cambiar de equipo le agarra un poco de ansiedad y hace fuerzas para que se dé, yo las hice para estar acá y ya sumándome para estar a punto".





Embed







Luego, se lo consultó sobre si ya habló con Madelón de dónde lo ubicará en la cancha y afirmó: "Ya estuvimos hablando, tenemos una relación ya que también dialogábamos cuando estaba en Independiente, bastante seguido. Lo pude saludar recién y me dio la bienvenida, pero seguramente me colocará en las posiciones donde me sienta cómodo".





También hizo su análisis del mercado de pases atendiendo a las rutilantes incorporaciones que hicieron Boca y River, y expresó: "Ellos hacen una inversión fuerte y grande, nosotros tenemos que tratar de sumar, con los chicos que puedan venir para este grupo que está bien posicionado y en el día a día que es lo importante para pelearle a los grandes. Eso tiró para que venga, también una gran insistencia de Leo por tenerme fue muy importante, de hacerme saber que iba a ser importante dentro del grupo, eso a uno como jugador le llega y le dan ganas de venir. A Unión lo tengo visto, toda mi familia ve los partidos, está muy bien posicionado, tiene la idea clara y se planta en cualquier cancha a buscar el resultado".





Al ser tan hincha tatengue se le preguntó por el clásico que se disputará en la última semana de febrero en el 15 de Abril y manifestó: "Uno tiene que estar tranquilo, vivimos en una ciudad donde hay dos equipos, nosotros tenemos que ser respetuosos y dar el ejemplo dentro de la cancha. Le vamos a querer ganar y ellos a nosotros pero no tiene que pasar a mayores".





En cuanto a lo que generó su llegada al club, reflexionó: "La verdad que sí, creí que era el momento, se lo comuniqué a mis representantes. Me acercaron otras ofertas pero creí que era el momento de venir a Unión, de estar acá. Estoy en la plenitud de la edad y maduro en lo futbolístico, espero que lo pueda plasmar dentro del campo de juego".





LEER MÁS ►► Rodrigo "Droopy" Gómez firmó su contrato con Unión





Hizo también un balance de su estadía en Toluca y contestó: "Estuve casi dos años, donde tuve bastante continuidad, pero no así en el último semestre. Por eso quise salir, aunque ellos se oponían. El balance fue bueno, en un fútbol muy competitivo y donde se hacen grandes inversiones".





En otra parte se le preguntó por su relación con Nereo Fernández y tiró: "Lo conozco de Argentinos, es un gran profesional y un gran compañero. Tuvo insistencia para que pueda venir, me contó cómo era el grupo y cómo está Unión, que está muy bien, es modelo en todos los sentidos, institucional y se ve reflejado en la cancha. Tenemos una amistad e hizo fuerza para que pueda venir".









"Quiero sumarme al grupo, tratar de dar lo mejor, vengo de una pretemporada completa y espero poder plasmarla de cara al inicio del torneo. Obviamente que también quiero buscar continuidad, ser importante dentro de un equipo, que es lo que todo jugador sueña y poder ayudar a Unión que es lo más importante", agregó en otra parte del diálogo.





Posteriormente se lo metió en el Droopy fanático tatengue y afirmó: "A Unión lo sigo desde muy chiquito, vi todos los equipos de los últimos 20 años, lo seguí. Fui a la cancha cuando estaba en el país mucho tiempo, sigo siendo socio del club. Me identifico con el Unión de Madelón de los últimos tiempos, que es un equipo que juega de igual a igual y ganó los clásicos que es lo más importante. El momento de mayor alegría fue el último ascenso, que estuve en la cancha y volvió Unión al lugar donde merecía estar".

















Se le hizo referencia también sobre si en algún momento temió porque se cayera esta chance y argumentó: "Se me pasó por la cabeza, porque uno puede tener el deseo de jugar en el club que es hincha, pero del otro lado tiene que estar el deseo de contar con uno como jugador. Creí que este era el momento, estaba esperanzado de que iban a querer que esté acá, Leo me lo hizo saber desde el primer minuto, los dirigentes y el presidente, se hizo un esfuerzo muy grande de ambas partes para que pueda estar acá, estoy muy contento y se me pudo cumplir un sueño, siempre fui optimista".





Le preguntaron también por la cláusula de su contrato de que Toluca lo puede repatriar en junio y dijo: "Es algo que está en el contrato, pero todavía no entramos en detalle de esta situación. Así me lo dijeron en una junta directiva cuando me tocó salir, pero hay que ver qué aparecerá en el contrato. Lo mejor sería que sería por un año ya que seis meses es muy poco. Ellos tuvieron claro que quería jugar en Unión pero no aflojaban en el tema deportivo. Nunca pensé en lo económico, siempre prioricé poder vestir esta camiseta".





Sobre el puesto donde más se siente cómodo, contó: "Me siento cómodo por los dos lados, por izquierda me queda para patear al arco y por derecha puedo hacer la banda. Donde se sienta útil en el equipo será importante".













Se trata de una de las contrataciones más rutilantes para la dirigencia que comanda Luis Spahn, que siempre hasta aquí se caracterizó por ser mesurada y medida al momento de salir al mercado de pases.