El 9 que le ofrecieron a Unión

Unión busca un delantero desde hace por lo menos siete meses. En el semestre anterior se las arregló solo con Lucas Gamba y Franco Soldano, que dicho sea de paso anduvieron con todas las luces prendidas y fueron fundamentales para la auspiciosa campaña en esta Superliga; sin embargo, el recambio es escaso y hoy el único atacante que iría al banco ante Racing el próximo domingo, a las 21.30, sería Guillermo Méndez.





LEER MÁS: El delantero que se ganó un lugar como volante





De igual modo, el entrenador, Leonardo Madelón, pretende un delantero con otras características: de versatilidad para ser segunda punta y hasta centroatacante. Es así como insistió en demasía por Fabián Bordagaray, que nunca estuvo convencido, ni siquiera cuando recibió el llamado del DT rojiblanco, que encendió la luz de esperanza. De igual modo, eso duró al parecer un par de horas, porque el jugador no depuso su postura y prefiere no moverse de Buenos Aires.





LEER MÁS: Uno de los grandes anhelos de Madelón podría emigrar a México





Muchos en Unión dicen que está descartado, pero no para Madelón, que sueña hasta último minuto, pero la realidad es que el tiempo se agota y salir a buscar otra opción puede llegar a ser demasiado tarde. Todo indica que los nombres que le van acercando al conductor tatengue no lo convencen, porque sino ya se hubiese llegado a algún acuerdo. Esto por el momento no es así y por eso el número de ofrecidos es cada vez mayor.





LEER MÁS: Cómo le fue a Unión con Silvio Trucco





En las últimas horas le habrían acercado a la dirigencia el apellido del uruguayo Hugo Silveira, que actualmente está en Nacional de Montevideo. Desde el vamos, todo parte como difícil, ya que no reúne supuestamente las características que anda buscando Madelón. Es un típico 9 de área con sus 1,89 metros, aunque su promedio de gol no es tan alto: 9 en 44 partidos oficiales. Tiene 25 años y podría ser una opción, pero el entrenador necesita de un valor que no necesite de tanta adaptación.





Embed





Queda una semana más para encontrar "ese" exponente que tanto se está buscando, y una más para inscribirlo cablegráficamente en caso de que no se cierren las negociaciones. El reloj apremia y por eso en Unión están haciendo todo lo posible para cumplir los deseos de Leonardo Madelón. ¿Lo convencerá Silveria?