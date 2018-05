El arquero que buscaría Unión si no sigue Nereo Fernández

Unión cerró un pletórico 2018 con el acceso a los 16º de final de la Copa Argentina al vencer por 2-0 a Juventud Unida de Entre Ríos. Antes, había logrado la clasificación a la Copa Sudamericana 2019 con el triunfo en casa ante Independiente , en un hecho histórico e inolvidable. Ahora el plantel está de vacaciones y por eso es el momento en el que los dirigentes, con el presidente Luis Spahn a la cabeza, y el secretario deportivo, Martín Zuccarelli, comienzan a moverse más.





La prioridad pasa por cristalizar la continuidad del entrenador, Leonardo Madelón, y por eso están pautadas algunas charlas. En base a eso, después sí ir a la carga para renovar contratos y contratar refuerzos. En este sentido, habrá que ver qué pasará con Nereo Fernández, que tiene 39 años y, pese a que está vigente, podría dejar la actividad. En este sentido, hace tiempo que el Tate está interesado en repatriar a Enrique Bologna, quien quedó muy relegado en River, mucho más con las actuaciones "superlativas" de Franco Armani.





Enrique Bologna.jpg





Beto dejó un grato recuerdo en el Tate en su paso entre 2011 y 2012 y, con el fin de conseguir continuidad, no vería con malos ojos una posibilidad de este tipo. Quizás le juegue un poco en contra la edad (36 años), pero está claro que todavía tiene hilo en el carretel para ir en busca de nuevos y más objetivos.









El tema está en que, con la clasificación a la Sudamericana, es muy probable que Fernández analice seguir en actividad un año más, pero también es cierto que Matías Castro viene pidiendo pista hace rato. Cuando se pensó que el uruguayo se quedaría con el arco en la última Superliga tras el arribo del Francés, todo quedó en solo una sensación, ya que no dudó en poner el nacido La Brava que, entre algunas malas, pero muchas más buenas, se hizo clave en la campaña.









El libro de pases recién se abrió y por eso no se espera que haya novedades con tanta celeridad. A parte, hasta que no se arregle con Leonardo Madelón no se puede dar por confirmado nada y por eso solo resta esperar. Sin embargo, algunos en el mundo rojiblanco piensan que estaría bueno abrir el paraguas...