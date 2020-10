El "caos" en el que llegará Emelec para visitar a Unión

Quien describe la situación con la que llegará Emelec para visitar a Unión por la Sudamericana es el sitio El Expreso, quien detalla: "El árbitro decreta el final del partido y la escena es la misma que se ha visto en 13 de los 18 partidos disputados por Emelec en la LigaPro. Jugadores con la cabeza abajo, retirándose de la cancha con resultados que están muy lejanos a la historia del Bombillo".

"Contrario a lo que sucedía en temporadas como las de 1980 (bajó a la Serie B) o 2008 (no entró a la liguilla), el hincha cuenta ahora con una herramienta para hacer sentir su malestar: las redes sociales, mediante las cuales exigen a la dirigencia tomar decisiones en contra de jugadores “que no justifican su presencia en la institución”, e incluso de Ismael Rescalvo, a quien acusan de no saber manejar un plantel armado para pelear puestos estelares", destaca el mismo portal sobre cómo llega el conjunto eléctrico al duelo ante Unión por la Sudamericana.

"El técnico español marcó territorio y dejó muy claro que no piensa renunciar. 'Yo me dedico a trabajar, a sacar el máximo rendimiento de mi equipo. Hoy (el sábado) fuimos superiores al rival y vamos a seguir trabajando. Tenemos en el grupo un desgaste físico y mental'", agrega en otro apartado, la información sobre la actualidad del DT previo al duelo de la Sudamericana.

Mientras que luego, se destaca: "Hace unos días el presidente Nassib Neme le aseguró a EXPRESO que el Proyecto Rescalvo no se detendrá por 'la maldad de algunos que hacen circular esos rumores'".

"Previo al empate (0-0) ante Macará, un grupo de aficionados llegó al Polideportivo Samanes con carteles en los que tildaban de 'trinqueros' y 'asalariados' a algunos jugadores que, a su criterio, no merecen vestir la camiseta azul. Afuera del estadio Capwell ubicaron un trapo con tono más amenazante: 'Por las buenas o por las malas, ustedes deciden'", se informa en otro apartado sobre la situación que atraviesa el conjunto eléctrico.

Las advertencias no deben ser tomadas a la ligera. Aunque por ahora no está permitido el ingreso de hinchas al estadio, existen antecedentes de agrupaciones que han protagonizado fuertes incidentes en contra de quienes consideran han atentado contra la grandeza de sus instituciones.

“Aquí hay un problema de fondo, porque capacidad no les falta. Es evidente la separación entre el técnico (Rescalvo) y los jugadores porque ya son varios partidos que no muestran una conexión. No se ve lucha, amor por jugar y ganas de meter. Tienen que hablar y sincerarse entre ellos”, le explicó a EXPRESO el exfutbolista Ángel Fernández.

Eduardo Smith comparte el criterio del Cuchillo. “La camiseta de Emelec es sagrada por todo lo que representa, por eso tienen que darlo todo por el equipo. Buscar cuáles son sus metas y propósitos con el equipo, porque no creo que solo se dediquen a cobrar el sueldo”.

Más allá de los argumentos esgrimidos por los protagonistas, están las estadísticas, que no forman parte de valoraciones subjetivas.

En lo que va de la segunda etapa de la LigaPro, Emelec apenas ha ganado cuatro de nueve puntos posibles, todos ellos disputados en Guayaquil y que se resumen en: victoria ante Orense (1-0), derrota con Guayaquil City (1-0) y empate con Macará (0-0).

Un solo gol anotado en 270 minutos de juego confirma lo inofensiva que es esta versión del Bombillo 2020.

Así llegará Emelec a Santa Fe para enfrentar el próximo jueves a Unión, en una de las últimas oportunidades que tendrá el entrenador Rescalvo para intentar sacar adelante a un equipo que transita un mal momento deportivo pero que tiene una gran tradición copera en los torneos Conmebol.