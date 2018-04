El debut soñado para Matías Gallegos

Es que con Soldano bien marcado y con pocas chances ante Ardente, el DT decidió en la agonía del partido provocar el estreno de Matías Gallegos Panozzo, este entrerriano que llegó al club hace un par de años y venía pidiendo pista por sus buenas actuaciones y goles en Reserva.





Gallegos nació el 15 de mayo de 1997 y luego de hacer las inferiores en dos equipos de su pueblo (Tiro Federal y Deportivo Santa Ana), decidió probar suerte en Unión donde llegó y empezó a ganarse un lugar de la mano de Juan Pablo Pumpido













Ahora, además de destacarse en el equipo de Eduardo Magnín, que marcha como puntero en el certamen, también se ganó la confianza de Madelón, quien decidió concentrarlo y lo mando a la cancha frente al elenco cuyano.





Debut soñado para Matías Gallegos que aprovechó un remate defectuoso de su compañero para vencer a Ardente y poner en ventaja al Tetengue

#Unión #SanMartín pic.twitter.com/FKnXv5kare — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 31 de marzo de 2018







"Es un debut soñado porque el delantero vive del gol así que estoy muy contento", expresó el entrerriano después de jugar su primer partido en la máxima categoría.





"Vengo de un pueblo del interior de Entre Ríos, así que me sumé al club en 2011 y esto es muy importante para mí. Por un problema en el auto mis viejos no pudieron venir pero seguramente estarán muy contentos con lo que me pasó", cerró el goleador Tatengue en la noche del 15 de Abril.









Unión buscaba por todos lados pero no podía romper el cerco que proponía San Martín de San Juan. Y a mano Leonardo Madelón siempre encuentra soluciones.