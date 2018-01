El detalle que desvela a Leonardo Madelón

Unión ya está mentalizado de lleno en su vuelta a la actividad oficial cuando reciba el próximo domingo, a las 21.30 y en el estadio 15 de Abril, a Racing . Durante 10 días se estuvo preparando a full en Mar del Plata, con una pretemporada muy exigente y con amistosos que le permitieron al entrenador, Leonardo Madelón , afianzar la idea que hoy le permite estar tercero en la Superliga.





Es así como desde este lunes se va pergeñando todo para tener a los once que estarán en la Academia. En este sentido, da la sensación de que serán los mismos que terminaron jugando el semestre anterior. De igual modo, hay algunas dudas, porque es una tentación poner a Rodrigo Gómez, que a la postre es el único refuerzo hasta el momento, como así también algunos de los jugadores que tuvieron problemas de salud en las últimas horas. Aunque estarían recuperados.





LEER MÁS: El Tate pone de lleno la cabeza en la Academia





Por su versatilidad de mitad de cancha en adelante, Droopy es un arma para no desaprovechar, pero el DT también está pensando en que la formación está funcionando bien y que preferiría apostar por lo que tantos réditos les dio. Una de las preguntas es ¿por quién debería ingresar Gómez? La primera respuesta que se escucha es por Franco Fragapane, pero para Madelón no es algo fácil de decidir, ya que el delantero devenido en extremo izquierdo anduvo muy bien en los amistosos y hasta fue el mejor en la última victoria ante Defensa y Justicia, antes de pegar la vuelta a Santa Fe





Leonardo Madelón.jpg Prensa Unión





Por consiguiente, el conductor rojiblanco, que siempre tiene como premisa retocar lo menos posible, se inclinaría por la base. Sin embargo, hay un detalle que aún no está solucionado y que genera alguna que otra preocupación: no llegó la habilitación de Gómez. Hoy no podría estar disponible y el técnico no está tranquilo, más que nada porque sería un as bajo la manga en caso de que vaya al banco de suplentes.





LEER MÁS: El Tatengue no se retirará del mercado de pases





Desde México deben enviar los papeles necesarios para que el jugador de barrio Las Flores pueda jugar. De todas maneras, la dirigencia de Unión es optimista y creen que este tema se solucionará en las próximas horas. ¿Qué hará Leonardo Madelón si puede jugar Droopy?