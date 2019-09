El distinto Unión que prepara Madelón para visitar a Arsenal

Unión completó este martes un nuevo entrenamiento en el predio Casasol con miras al duelo como visitante de próximo sábado, a las 13.15, frente a Arsenal por la 6ª fecha de la Superliga. Si bien quedan varias prácticas por delante, el entrenador Leonardo Madelón ya va diagramando la idea para ir en busca de la recuperación tras tres derrotas en fila.

Se viene un equipo diferente al habitual, ya que habrá dos variantes obligadas por las expulsiones de Damián Martínez y Jonathan Bottinelli ante San Lorenzo. Media defensa será modificada y, en base a quienes sean los protagonistas, el DT terminará de armar la idea. Vale recordar que hay mucha atención respecto a los tres jugadores que vienen recuperándose de diversas lesiones: Gabriel Carabajal, Javier Méndez y Juan Ignacio Cavallaro.

Hoy es complejo dilucidar quién estaría en condiciones de ser tenido en cuenta, haciendo la salvedad de que todos están muy justos físicamente. Un tema no menor y por eso el técnico es partidario, si no los ve bien, de no arriesgarlos y tenerlos a pleno en la jornada venidera. La atención está centrada más que nada en el volante que llegó desde Patronato, elemento clave en la estructura por pegada, creatividad y dinamismo. Por eso será un tema a seguir su evolución.

Brian Blasi.jpg Prensa Unión

Por lo pronto hay algunas cosas claras: Brian Blasi (foto) reemplazará a Martínez en lateral derecho, aunque restaría resolver el acompañante de Yeimar Gómez Andrade. El sábado pasado el que estuvo en la zaga fue el pibe Franco Godoy y Claudio Corvalán se mantuvo como marcador de punta izquierdo. Una apuesta muy audaz, pero que no resultaría tampoco improvisada, ya que Madelón lo viene siguiente atentamente hace meses.

Sin embargo, tampoco se puede dar por realizado, ya que se viene un partido caliente, donde la necesidad de sumar es absoluta, por lo que no sería extraño que varíe sobre la marcha y corra a Corvalán junto al colombiano y que Federico Milo sea el tradicional 3. Da la sensación que las pistas estarían este miércoles y jueves.

Franco Troyansky.jpg Prensa Unión

Después habría que ver si Franco Troyansky también tendrá un lugar entre los titulares, tal como sucedió en el ensayo del pasado sábado ante la reserva, pero se ignora si sería acompañando a Walter Bou o como extremo izquierdo. Aunque también radicaría la disyuntiva del sistema. El 4-4-2 es el habitual, pero también se analiza la versatilidad con el 4-2-3-1 o 4-3-3.

Todos temas a resolver para Madelón en los días que viene sabiendo que es preciso ganar para romper la malaria y volver a la senda de la victoria.