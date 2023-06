"Que la gente se quede tranquila, los jugadores están muy bien de ánimo"

Luego de marcar sus objetivos como DT de Unión, Cristian González reveló: "Más allá de los jugadores que tenés en un plantel el estado de ánimo es lo que posiciona a un jugador. El estado de ánimo es muy bueno, se lo dije al presidente y se lo digo a la gente, que se queden tranquilos, más allá que no fue lo adecuado, el Gallego tomó una decisión y hay que respetarlo, pero eso ya pasó. El plantel tiene ganas de hacer las cosas bien, eso facilita las cosas, trataremos de seguir la misma línea. Vinimos a ayudarlos a ellos, el protagonista es siempre el jugador. Tengo mi idea pero siempre pensando en el bien de Unión", agregó Cristian González.

En otro tramo, Cristian González admitió: "Anímicamente están muy bien, algunos jugadores sorprendidos pero ya pasó, no te podés quedar en lo que pasó. Nosotros trataremos de darle herramientas para que se sientan seguros. En Central asumí con muchos juveniles, eso es lo que me gusta. Tengo el desafío de potenciar a los chicos, y potenciar patrimonialmente al club. Jero (Domina) acaba de firmar su contrato. Hay que seguir motivándolos, tienen buena energía, ojalá podamos plasmarlo el viernes".

Luego se le preguntó sobre la salida del Gallego Méndez, en cuanto a cómo lo analiza, y Cristian González contó: "Es entendible, el fútbol es pasión, es normal que lo hayan tomado de una manera que no haya gustado. Somos amigos con el Gallego, le tengo un gran cariño, si tomó esa decisión hay que respetarla, guste a quien le guste. Le deseo que le vaya bien. El fútbol es tan pasional que supera el sentimeinto del hincha, más cunado se vienen haciendo las cosas bien. Es igual que cuando te echan porque salen las cosas mal, te querés quedar pero te echan. Es una decisión respetable, tengo un cariño especial por él. Hablé hasta hoy a la mañana con él, lo quiero muchísimo. Me entrenó en San Lorenzo. Lo conozco muy bien, hay que respetarlo. Son decisiones que duelen. Es normal el fastidio de la gente".

"Tengo un diálogo desde siempre, no es de ahora. Tengo una relación muy especial por él, me contó del grupo que hay. Que es un grupo sano, que eso me da la posibilidad de entregarme de todo corazón. Desearle lo mejor, ahora estoy yo al frente del equipo, trataré hacer igual o mejor que él", agregó sobre su relación con Sebastián Méndez.