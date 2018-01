El jugador que quiere ganarse otra vez la atención del técnico de Unión

Unión no se detiene en su objetivo: sumar para escapar definitivamente de la zona roja de los promedios. Si bien es cierto que actualmente está haciendo una compaña para meterse en una copa internacional, la premisa del grupo sigue siendo la misma y tratan de no perder la brújula. Es más, ante cada pregunta respecto a las ilusiones, todos tratan de mantener los pies sobre la tierra y no mirar más allá. Es algo lógico, porque siempre hay prioridades y, siguiendo por este camino, los demás anhelos llegarán solos.





La victoria del domingo ante Racing mostró que la idea que pregona el entrenador, Leonardo Madelón, sigue intacta; incluso hasta se ve más aceitada, con más prestación. Por ahí le sigue costando la puntada final, pero en una Superliga en la que solo importan los resultados, estos están a la vista y encima con un destacado rendimiento. Para ello es fundamental que los futbolistas estén en armonía y hoy es complicado buscar rendimientos bajos. Pero ahora todo pasa por defender lo que se viene haciendo.





Por otro lado, la base no tiene demasiado recambio. Es así como el conductor rojiblanco entendió en el receso que había que reforzar, porque se estaba "muy justos" en algunos puestos, más que nada de mitad de cancha en adelante. Por eso cuando una pieza falta, cuesta un montón reemplazarla; sin embargo la estructura está firme y funciona bien.





Precisamente sobre esto último, hay un valor que llegó con buenas credenciales en el semestre anterior, pero por culpa de las lesiones no pudo demostrar todo su talento. Es así como arrancó este 2018 renovado y con la firme convicción de volver a pelear por un lugar. Dicho sea de paso, ya captó la atención de Madelón en el pasado partido de Reserva, donde anotó un gol. Hacemos referencia a Claudio Aquino, quien dejó atrás una persistente pubalgia –pese a que reconoció que debe acostumbrarse a lidiar con la misma– y encara la nueva etapa.





Embed #Video Aquino, ex Independiente, fue el encargado de anotar el 2-0 parcial de @clubaunion sobre Racing en el Torneo de Reserva.https://t.co/qcC9HKgwrK — SportsCenter (@SC_ESPN) 29 de enero de 2018





Sabe que perdió terreno, porque en su puesto está afianzado Franco Fragapane y tras cartón, también llegó Rodrigo Gómez con todo lo que eso significa. Entonces deberá encontrar la manera para estar otra vez entre los titulares. Por lo pronto, pelea por un espacio en el banco de relevos. No tuvo suerte en el duelo ante la Academia, pero si continúa así, es probable que aparezca en la lista que viajará a Rosario para jugar contra Central.