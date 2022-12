La nota de Más Unión

Por la presente, le hacemos llegar a Ud., y por vuestro intermedio a quien corresponda, los actuales Requerimientos de Información y Documentación referidos la confección del Balance 2021-2022, en virtud de sus declaraciones públicas para que se las hagamos llegar y las que manifestamos en la reunión técnica a la que fuimos invitados a participar el Jueves 1 de Diciembre próximo pasado, que se adjuntan a la presente (2 paginas).

Nuestro domicilio electrónico, además de los contactos que ya posee el Club para remitir la informacion, son: somosmasunion@gmail.com y triunfotatenque@gmail.com.

A la espera de su respuesta, lo saludamos con consideración.

El comunicado de Más Unión

Requerimiento de Información y Documentación sobre Balance 2021-2022

1. Deuda con el Grupo Spahn (Luis Spahn, familiares y Empresas)

1. ¿Por qué no se indica en el Balance los resultados de la Auditoria del Perito Contable de la

Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe referido a la deuda con el Presidente y su familia o la de la Auditoria de Socios aprobada por Asamblea, que ambos obran en Poder el Club?. O en su defecto, el detalle de los comprobantes que indican la deuda que se manifiesta en el

Balance. 2. Cómo se compone por integrante la deuda con el Grupo Spahn (Luis Spahn, familiares y

Empresas) y en que rubros está expuesto en los Estado Contables? 3. La deuda con el Grupo Spahn están documentadas todas en las Actas de Comisión Directiva y/o Asambleas, según corresponda? 4. Las deudas Financieras manifestadas en el Balance, tanto:

A. Deuda Corriente en moneda extranjera (U$S 241.426,79) B. Deuda Corriente en pesos ($ 5.243.504,31)

C. Deuda No Corriente en pesos ($ 46.358.410,41) Que transformados By C a moneda extranjera ($ 130 por dólar según cierre de Balance) y sumado a A. equivalen a un total de U$S 641.973,81.-

Y considerando que el Presidente Luis Spahn viene declarando públicamente que se le adeuda U$S 5.500.000 aproximadamente: Se le canceló la diferencia?

Cuál es la situación real (Art 300 del Código Penal)?

5. La Deuda Corriente Financiera en Moneda extranjera por U$S 241.426,79 indicada en este Balance, que según el Cont. Rodrigo Rosso corresponde a la Sra. Paula Spahn, y que se mantuvo durante los últimos años como Deuda No Corriente: Se está pensando pagar en los próximos meses, es de plazo vencido o que criterio técnico se tomó para cambiarla de Deuda No Comente a Deuda Corriente?

6. En el INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 116, la misma esgrime: "Esta Comisión Revisora, al igual que las anteriores, está a la espera de lo que dictamine la justicia para determinar el pasivo de la familia Spahn: sin poder hacer ninguno otro tipo de comentario". Consultas y solicitud: En virtud del punto 1.5, solicitamos:

El origen de la deuda y cuando ingresaron los fondos, además si es un origen directo de cesión de un tercero, asimismo como está documentada, y en tal caso, las copias de las Actas de Comisión Directiva donde consta la aprobación del préstamo. . Por qué el párrafo mencionado, que es una Nota de un Comisión intema del Club come cualquier otra Nota, no lo incorporan a un instrumento público y de valor Legal como los Estados Contables del Club Atlético Unión?

2. Anexo I - Bienes de uso

En mejoras de inmuebles de terceros se menciona $ 14.063.616,66.- Que inmuebles son y de quienes? Que inversiones se realizaron?

3. Anexo II - Activos No Corrientes (Activos Intangibles) derechos sobre pases de

jugadores profesionales.

En cierre 2021 se incrementa 67%, y en cierre 2022 un 68%.

Se entiende que ha habido diferencia de valuación entre ambos ejercicios en virtud de las

condiciones económicas.

Solicitamos la Lista de los deportistas que allí se valúan y el detalle del valor de cada uno de

ellos.

4. Anexo IV

Solicitamos el Detalle de los gastos por préstamos y venta de jugadores por $ 108.522.944,02.-

5. Deuda de Clubes para con el Club

El Presidente Spahn manifestó por los medios de comunicación, que la deuda por cobrar a San Lorenzo era U$S 1.500.000 (hermanos Pitton); la de Rosario Central U$S 500.000 (Martinez) y la de Vélez Sarsfield U$S 600.000 (venta de San Lorenzo de Bruno Pitton), y según lo explicado por la contadora Agustina Rubbera y el Cont. Rodrigo Rosso solo figura en el balance la deuda de San Lorenzo.

. No debería figurar el total de la deuda?

. Como fueron las refinanciaciones, dado que las mismas deberían estar indicadas? En virtud de ello, deseamos conocer (Nota 2) cómo se compone el Crédito Corriente en Deudores por transferencia y préstamo de jugadores en moneda extranjera por $

183.670.908.- (U$S 1.412.583, 13)

6. Deudas Financieras

Indicar los primeros 15 (quince) Deudores principales de las Deudas Financieras en: . Cheques de pago Diferido,

Deudas corrientes y no corrientes, en pesos.

Deudas corrientes y no corrientes, en moneda extranjera.

7. Estado de Flujo Efectivo

1. Figuran pagos extraordinarios por $ 69.943.513,82.- . A quienes se le pagó y en concepto de qué?

2. Se indican Pagos a Dirigentes y/o aportantes financieros por $ 17.564.973,31 .A quienes se le pagó, en qué moneda, y si incluye intereses o diferencias de cambio o ajustes de capital, etc.?

3. Se indican a Compras de Bienes de Uso por $ 121.030.659,30.- . A quienes se le pagó y en concepto de qué?