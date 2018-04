El penal polémico que cambió la historia para Unión

La excursión a La Paternal de Unión no salió como se esperaba. No solo porque perdió 3-1 sino porque se quedó con la sangre en el ojo por un fallo arbitral que cambió el rumbo del partido. El Tate lo ganaba por el gol de Lucas Gamba a los 18' del primer tiempo, pero a los 37' apareció Jonathan Sandoval con un frentazo en el punto penal para estampar la igualdad.





Hasta ahí todo bien, ya que ambos habían llegado una vez y el empate le quedaba chanta al trámite. Si bien es cierto que el dueño de casa tomó el control del juego, no le llevaba peligro al arco defendido por Nereo Fernández, pero a los 45', justo cuando transcurría el tiempo adicionado, el árbitro del encuentro, Nicolás Lamolina, cobró penal.





LEER MÁS: "Unión está golpeado y se levanta rápido"





¿Qué pasó? Leonardo Pisculichi apareció por la izquierda y, cuando quiso entrar al área, perdió la vertical ante la marca de Damián Martínez. Desde lejos se notó que se había tirado, pero el juez estaba a pocos metros y sin dudar, sancionó la pena máxima. Todo Unión protestó por el cobro y el propio lateral derecho rojiblanco hacía señas con sus maños al no entender la determinación.





LEER MÁS: El uno por uno de la derrota del Tate ante el Bicho





Después, Lucas Barrios no falló y lo dio vuelta para Argentinos. En la repetición se puede ver que, en el afán de eludir al marcador, Pischulichi se enreda y se cae dentro del área; lógicamente el árbitro compró la acción, aunque se nota claramente que Martínez queda de espaldas y no hace ningún movimiento para quitarle la pelota.





Embed ¿FUE PENAL?#SuperligaxFOX | Leo Pisculichi cayó dentro del área y el árbitro no dudó.



RT: No fue penal



FAV: Fue penal pic.twitter.com/nd19UBgoXd — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 7 de abril de 2018









Al final el encuentro, el DT de Unión, Leonardo Madelón, entendió que no hubo penal, pero trató de esquivar el tema diciendo que "solo me dedico a ser entrenador". Ni hablar de Martínez, que catalogó de "lamentable" el arbitraje. Lo que sí está claro es que eso marcó un antes y un después en el juego, porque Argentinos se plantó de contra y el Tate fue el que debió ir a buscar, cuando el empate era lo que mejor le quedaba a la historia en un partido muy parejo. En el final, el penal del 3-1 no tuvo discusión.





LEER MÁS: Damián Martínez: "El arbitraje fue lamentable"





Está bien que después salen a la luz los merecimientos y que pudo hacerse algo más para quebrar el cerrojo del elenco de Alfredo Berti, pero eso ahora con el resultado puesto. Se pueden hacer muchas especulaciones, pero en este caso, Unión fue perjudicado por un fallo arbitral que se entiende forma parte de este deporte. De igual modo, la bronca en el plantel y los hinchas persiste. ¿Para vos fue penal?