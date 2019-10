El plan de Unión en lo que resta de la semana

Unión completó este jueves por la mañana un nuevo entrenamiento en el predio Casasol en medio de una gran tranquilidad. Ganar el Clásico como local dejó un sello de optimismo que se sumó al buen ánimo que se traía desde antes por sumar de a tres ante Aldosivi. Factores que potencian un poco más a un plantel que de a poco va alcanzando el rendimiento pensado.

De todas maneras, todavía hay cosas por mejorar y a eso apunta el entrenador Leonardo Madelón en estos días sabiendo, ya que recién se volverá a jugar el domingo 20 de octubre cuando visite, desde las 13.15, a Gimnasia (LP) por la 10ª fecha de la Superliga. Además de apuntar a lo físico, se disponen movimientos con pelota y acciones táctica para ir puliendo detalles.

Como se viene recalcando, lo más importante pasa por saber si podrá ser tenido en cuenta Juan Ignacio Cavallaro, que no pudo estar ante Colón por un golpe que recibió en el cotejo ante el Tiburón. Desde el martes pasado ya trabaja a la par del resto, pero no con la misma intensidad. De igual modo, todo indicaría que no tendría problemas de llegar en condiciones.

Después, no hay demasiados misterios, ya que el plantel está en buenas condiciones. El único que está en la enfermería es el juvenil Gastón González, que sufrió un desgarro, pero amén de estar en la órbita del técnico, forma parte más que nada de la reserva.

Será cuestión de ir viendo si ante el conjunto de Diego Maradona el estratega rojiblanco pondrá a los mismos 11 que doblegaron al Sabalero o si hay algún retoque. Es todavía prematuro meterse en ese tema, pero no sería raro que suceda, ya que Madelón siempre fue de la idea de tocar lo menos posible.

El Tate «volverá a trabajar este viernes por la mañana y luego los jugadores quedarán licenciados hasta el lunes próximo», para encarar de lleno la recta final hacia el cotejo en La Plata, que está revolucionada por la presencia del Diez. Por si fuera poco, viene de ganarle a Godoy Cruz, porque lo que se vivirá en el Bosque será seguramente muy intenso.