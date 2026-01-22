Uno Santa Fe | Unión | Mauro Pittón

"El punto está bien": Mauro Pittón analizó el debut de Unión en el Torneo Apertura

Tras el empate 0-0 frente a Platense en el 15 de Abril, Mauro Pittón dejó su lectura del estreno rojiblanco, destacó el orden defensivo y el esfuerzo colectivo.

22 de enero 2026 · 23:53hs
El punto está bien: Mauro Pittón analizó el debut de Unión en el Torneo Apertura

Unión inició el torneo con un empate sin goles ante Platense, en un partido intenso y equilibrado. El Tatengue sufrió en el arranque, pero se afirmó con el correr de los minutos y terminó sumando en casa. “Fue un partido duro, típico de primera fecha”, resumió el capitán Mauro Pittón, una de las voces más claras tras el debut.

Un partido cerrado para Mauro Pittón

El mediocampista describió un encuentro marcado por el orden y las precauciones. “Fue bastante trabado por momentos, ellos cerrados y nosotros también ordenados”, explicó Pittón, quien reconoció que en el segundo tiempo Unión intentó asumir mayor protagonismo con la pelota, sin descuidar las transiciones rápidas del rival.

En ese contexto, el capitán entendió que el resultado terminó reflejando lo ocurrido en el campo: “El empate está bien. Ellos tuvieron algunas situaciones y nosotros también, sobre todo al final”.

LEER MÁS: Madelón explicó el empate de Unión en el debut: "El punto hay que valorarlo"

El análisis del rival y los ajustes defensivos

Pittón destacó que Platense no sorprendió desde la propuesta, sino desde la ejecución. “Sabíamos que es un equipo duro, con buenos jugadores y una base armada”, señaló, valorando que el peligro rival llegó más desde remates de media distancia que por desajustes defensivos.

“Salvo la primera del partido, no fue que quedamos mal parados”, aclaró el volante, subrayando el equilibrio defensivo que sostuvo al equipo durante gran parte del encuentro. Consultado por la convivencia en el mediocampo, Pittón resaltó la adaptación constante: “Uno trata de ayudar al compañero que tenga al lado, sea Rafa o Pala”. En ese sentido, elogió el rendimiento de Profini y el compromiso general del equipo.

“Los chicos se esforzaron al máximo. Hay cosas por mejorar, pero es un buen punto de partida”, sostuvo, marcando el empate como una base desde la cual construir.

LEER MÁS: Unión dominó, pero se nubló en ataque y debió conformarse con un empate ante Platense

El regreso de Bruno Pittón

Uno de los momentos emotivos de la noche fue el regreso de Bruno Pittón. Mauro no ocultó su alegría: “Siempre fue importante, esté dentro o fuera de la cancha. Tenerlo de nuevo nos pone muy contentos como grupo y a mí en lo personal me hace muy feliz”. La referencia reflejó el clima interno de un plantel que prioriza el respaldo mutuo y el crecimiento colectivo.

Identidad, gente y lo que viene

Con la mirada puesta en el futuro, el capitán fue claro: “El torneo va a ser intenso, exigente, con muchas fechas en pocos días”. Por eso, remarcó que el objetivo será ir partido a partido y pulir los detalles que terminan definiendo los resultados. Sobre el regreso al 15 de Abril, Pittón cerró con un mensaje directo al hincha: “Queríamos regalar una victoria, no se pudo, pero este equipo se va a entregar siempre y va a dejar todo para que la gente se sienta identificada”.

