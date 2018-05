"El que debe definir la continuidad de Madelón es Spahn"

Por estas horas el mundo rojiblanco está en vilo esperando que se confirme la continuidad de Leonardo Madelón. Si bien todas las partes son optimistas, la realidad indica que hasta aquí existen diferencias importantes entre lo que solicita el entrenador y lo que ofrece la dirigencia. En lo económico están lejos, pero se trabaja para achicar el margen.





Ambas posturas son entendibles, ya que el entrenador considera que hizo un gran trabajo y que es el momento para solicitar una mejora y firmar un contrato a largo plazo. Mientras que los directivos tienen la obligación de cuidar las finanzas del club.





Este miércoles en diálogo con la Radio del Fútbol en Santa Fe 96.7, Cristian Bragarnik representante de Madelón se refirió al tema y más allá de mostrarse optimista manifestó que ahora la decisión pasa por Spahn para darle una resolución al tema.





"Estoy muy contento por lo que consiguió Leo en Unión y es merito del técnico, de los jugadores y también de los dirigentes. Leo al terminar el torneo me dijo que le interesaba la continuidad en Unión pero para eso quería armar un proyecto deportivo. Se lo trasladé a Luis (Spahn), le pasé los números de lo que pretendía Leo, pero ahora hace dos o tres días que no hay comunicación con Luis".comenzó diciendo Bragarnik para pintar un cuadro de situación.









Para luego agregar "Luis debe cuidar los intereses del club y Leo considera que hizo las cosas bien, por lo cual esperemos en estos días resolver las cosas por si o por no para que las partes estén liberadas, Leo lo primero que me dijo es que quiere seguir en Unión, veremos si se puede. Sinceramente tengo buena predisposición y considero que para Unión es importante Madelón como viceversa. Ojalá podamos llegar a un buen acuerdo".





En otro tramo de la charla el representante manifestó: "Leo hizo un gran trabajo en Unión, llegó cuando el equipo estaba en la B Nacional e hizo una revolución. Yo tengo una gran relación con el presidente y con el director deportivo (Martín Zuccarelli) pero cada uno hace su evaluación personal. De todos modos Leo entiende que hizo un sacrificio importante, está lejos de sus hijos y de su familia. Se dedicó al 100% a Unión, pero ademán no solo se trata de lo económico, sino también pretende darle un realce al equipo sumando jugadores importantes y también mejorar la infraestructura".





Respecto a los tiempos que se manejan manifestó: "La idea es que este fin de semana se pueda resolver el tema, y si no se puede considero que la puerta de Unión estará siempre abierta. No creo que la duración del contrato sea un problema, teniendo en cuenta los antecedentes de Leo y la relación que tiene con el club. Cuando uno habla de un contrato largo lo hace con la idea de armar algo estable para quedarse acá. Si firma por tres años y a los seis meses las cosas no andan bien, a Leo ni se le ocurriría hacerle algún problema a Unión".









Por último respondió sobre algunas ofertas que manejan " Nos llamaron de otros lados, pero la prioridad es Unión. Si voy a Santa Fe es para cerrar el tema, tenemos claro cuales son las propuestas y las diferencias que existe y el que ahora debe definir es el presidente.Tenemos dos situaciones de afuera, pero no son para especular, ni nos hicieron cambiar el objetivo de que se quede en Unión. Pero ahora depende de Luis (Spahn) y sería sano para todos que no pase de este fin de semana.Yo soy optimista y le pongo 10 a las posibilidades de arreglar porque quiero que Leo siga en Unión".