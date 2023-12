El revelador informe del historial completo de Unión desde 1907

No fue una tarea sencilla: es difícil explicar, para aquellos que no están habituados a encarar este tipo de proyectos, la dificultad de rastrear partidos de fútbol en las primeras décadas del siglo XX. En primer lugar, y es una autocrítica que deben hacer los clubes, incluso el nuestro, se perdió mucha documentación: es casi imposible encontrar libros de actas de esa época, mucho menos en buen estado. No sólo vinculados al fútbol, sino a la propia vida institucional de cada club. Las asociaciones tampoco cuidaron ese patrimonio: no hay libros de actas, ni planillas oficiales de esos años de la Liga Santafesina de Fútbol, ni de las organizaciones que la precedieron. Y la cobertura que los medios le daban al fútbol en esos primeros años dista mucho de la actual.