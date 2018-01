El santafesino que se ganó la confianza de Madelón

Junto a Nelson Acevedo se erigieron como una de las duplas más importantes de la Argentina. Por algo surgió un supuesto interés de Racing a fines de 2017. No por casualidad sino por mérito propio y demostrando que tiene un potencial que aún no se puede medir. Hoy es uno de los eslabones fundamentales en el medio, no solo dándole equilibrio sino también una opción más para atacar, ya que en el último tiempo le agregó la opción de romper líneas y llegar al arco rival.