El sueño se hace realidad y el Droopy jugará en Unión

Y ese deseo se concretará dado que luego de la insistencia que ejerció para venir a Santa Fe, los directivos del Toluca accedieron a darlo a préstamo por un año aún cuando no estaban dispuestos a negociarlo. Si bien no era titular en los Diablos Rojos, lo consideraban un jugador importante. No es casualidad que en junio del 2016 la entidad mexicana abonará algo más de 1.000.000 de dólares por el 50% de su pase.





Cobrando un contrato importante como suele ocurrir en México, el Droopy prefirió cumplir su sueño y venir a Unión para sacarse ese gusto. Leonardo Madelón lo espera con los brazos abiertos dado que ya lo había querido traer anteriormente. Puede actuar por las dos bandas y tiene muy buena pegada. Por lo cual el DT siente que le puede dar el salto de calidad que el equipo necesita.









La operación se realizará a préstamo por un año aunque por el momento no hay precisiones de la misma, más allá de que se menciona que el club mexicano pondría una opción de compra muy alta lo que marca que no desean desprenderse del futbolista y que entienden que esta es una chance para revalorizarlo.





De no mediar ningún inconveniente Droopy estaría llegando el martes a nuestro país, para sumarse lo más rápido posible a la pretemporada que desde este lunes llevará a cabo el plantel rojiblanco en la ciudad de Mar del Plata. Antes claro está deberá someterse a la revisión médica y firmar el contrato.

















En cada mercado de pases sonaba el nombre de Rodrigo Droopy Gómez como posible refuerzo rojiblanco y más allá de los deseos del entrenador de turno, uno de los motivos por los cuales siempre se lo mencionaba era en función de su fanatismo por los colores rojiblancos. El volante de 25 años (los cumplió el martes 2 de enero) nacido en Santa Fe (vivía en Barrio Las Flores) concurría al 15 de Abril para alentar a Unión y es por eso que siempre soñó con ponerse la camiseta del equipo del que es hincha.