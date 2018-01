El Tate pone de lleno la cabeza en la Academia

Sobre ese objetivo el plantel trabajó durante toda la pretemporada, con un Leonardo Madelón que seguramente debe estar tranquilo ya que no se fue ninguno de los jugadores titulares que terminaron el 2017. De hecho solo se fueron Damián Arce (San Martín de Tucumán), Emanuel Britez (Independiente) y Juan Rivas (Aucas de Ecuador).





Sin embargo solo llegó Rodrigo Gómez, uno de los grandes anhelos que tenía el entrenador desde hace mucho tiempo. Si bien es solo una cara nueva, se trata de un jugador que llega para darle un gran salto de calidad al equipo desde lo futbolístico, con el agregado que tiene un gran sentido de pertenencia debido a que es santafesino y fanático hincha del club





Si bien el DT manifestó luego del último amistoso ante Defensa y Justicia que el club no se retiraba del mercado de pases y que se buscaban refuerzos en todas las líneas, la cuestión es que a pocos días de comenzar la actividad oficial será muy difícil la tarea para el manager y los directivos de cerrar la contratación de incorporaciones de jerarquía.





Embed #SuperligaQuilmesClásica ⚽️ Tras la pretemporada en Mar del Plata, el plantel rojiblanco retornó al trabajo esta mañana en Casasol de cara al partido del próximo domingo ante Racing. pic.twitter.com/XTSlBSL2mZ — Club Atlético Unión (@clubaunion) 22 de enero de 2018







Otro de los grandes deseos de Madelón era contar con Fabián Bordagaray, aunque el delantero se quedará en Defensa y Justicia debido a que no tiene ganas de salir de Buenos Aires , mientras que los directivos de dicha entidad tampoco pretenden que se vaya ya que no le consiguieron reemplazante. De hecho, en el amistoso frente al Tate comenzó como titular.





Además, se conoció el interés por Santiago Zurbriggen y Nicolás Mazzola, aunque con el correr de los días las chances fueron disminuyendo debido a que ambos pretenden continuidad, algo que seguramente no tendrían garantizado en Unión de entrada debido a lo aplomado que terminó el equipo titular en 2017.









En tanto, el entrenador podrá contar con un recuperado Claudio Aquino , a quien destacó por la gran pretemporada que realizó. Vale recordar que al momento de lesionarse era titular indiscutido y tratará de recuperar su nivel para ser considerado entre los titulares. En tanto el DT aguardará por la recuperación de Leonardo Sánchez, quien ni siquiera viajó a Mar del Plata para realizar la parte más fuerte de la pretemporada debido a los inconvenientes que se le presentan al no estar totalmente recuperado de la lesión que lo aquejó durante 2017.





En cuanto al equipo titular que arrancaría ante Racing no habrá mayores novedades. De hecho Madelón ya lo tiene confirmado desde el mismo momento que terminó el encuentro frente a Belgrano (último de 2017). No hubo lesionados, no hay suspendidos y ningún jugador clave salió del club, por lo cual los 11 para el primer partido oficial del año serán los siguientes: Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Bruno Pittón; Diego Zabala, Nelson Acevedo, Mauro Pittón y Franco Fragapane; Lucas Gamba y Franco Soldano.

.

A diferencia de otros recesos de verano, este fue más corto debido a que la idea de la Superliga es terminar cuanto antes la competencia ya que el 2018 es el año del Mundial. Para Unión serán 15 partidos que lo separan de algo histórico, como sería clasificarse por primera vez para jugar un certamen internacional.