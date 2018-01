El Tatengue no se retirará del mercado de pases

Sin dudas que el gran desafío será mantener todo lo bueno que se hizo en la primera mitad de la Superliga, en cuanto a cosecha de puntos y producción futbolística, ya que el equipo hoy se encuentra en el 3º lugar de la tabla de colocaciones, muy bien ubicado en cuanto a la clasificación a las copas.





Llegó Rodrigo Gómez, un viejo anhelo de Leonardo Madelón y los dirigentes. Si bien no arrancará como titular debido a que el DT tiene pensado darle rodaje a los 11 que terminaron jugando en 2017, seguramente el desafío será encontrarle un lugar entre los que salten al campo de juego desde el minuto uno.









Se trata de un jugador con características muy particulares, que no tenía dentro del equipo. Es determinante por ambos sectores del campo de juego, con una gran capacidad de gol y de generar fútbol, además de contar con una pegada exquisita, algo que el equipo no pudo repetir desde que se fue Ignacio Malcorra a los Xolos de Tijuana de México.





Ahora el DT tenía depositadas todas sus fichas en convencer a Fabián Bordagaray de que se venga a Santa Fe. Se trata de un jugador que es representado por Cristian Bragarnik, mismo empresario que maneja a Madelón. También es un delantero que siempre quiso el Francés, aunque por diferentes vicisitudes del mercado de pases los dirigentes nunca pudieron abrochar su contratación.









Si bien Madelón luego del amistoso ante Defensa y Justicia dejó abierta la puerta para que desembarque en el Tate, lo cierto es que el jugador no se quiere mover de Buenos Aires, debido a que tiene a su familia radicada en dicho lugar, a poca distancia de Florencio Varela.





Sin embargo, el jugador manifestó en medios partidarios de Defensa: "Mi decisión es quedarme, me siento muy bien acá. No tuve los seis meses que esperaba, pero voy a aprovechar esta pretemporada para ponerme a punto y brindar lo mejor. No me voy a ir".





El DT tatengue no se bajó de la carrera por contarlo en el plantel, aunque con lo expresado por el delantero es casi un hecho que en este mercado de pases tampoco llegará a la Avenida. Sin embargo, para darle la derecha al técnico que lo expresó tras el cotejo ante el Halcón, no hay que dar por descartada esta posibilidad.









Mientras que Madelón también reconoció que le ofrecieron a Nicolás Mazolla y que lo están estudiando, aunque no se trata de una de las primeras alternativas y de la clase de delanteros que pretendía sumar al plantel. El atacante rescindió su contrato en Gimnasia y evalúa las chances de pasar a Temperley, Atlético Tucumán o a algún equipo chileno.











En tanto, el plantel retomará el próximo lunes las tareas para poner la cabeza de lleno en el cotejo que marcará el retorno de la competencia oficial, que para el Tatengue tendrá lugar el próximo domingo 28 de enero, en el 15 de Abril, desde las 21.30, frente al Racing de Eduardo Coudet.

