"El temor a perder influyó en los dos equipos"

Por estas horas se define el futuro de Franco Soldano y la única posibilidad de emigrar tiene que ver con el Monterrey de México. El club se mostró interesado, pero aún no hay nada definido y el propio jugador manifestó que son muchas las cuestiones a poner en la balanza para tomar una decisión.





Luego de lo que fue el Clásico y todo lo que dejó para analizar, el goleador charló con la Oral Deportiva por AM 630 y se refirió al partido ante Colón, su futuro inmediato y también hizo un balance de lo que viene realizando el equipo rojiblanco en los últimos tiempos.





Consultado sobre si las ofertas que se manejaron le quitan el sueño respondió: "El sueño me lo sacó hace dos semanas atrás que fueron muy movidas, en ciertos medios me daban como jugador de diferentes clubes y eso me molestó, me hizo sentir incomodo. Pero después uno se olvida con el inicio de la competencia y los entrenamientos.Existe un interés del Monterrey, pero no me llegó ninguna oferta concreta, en estos días me aislé por lo del Clásico, pero en estas horas nos sentaremos a hablar y analizar la posibilidad, si es que existe de poder emigrar".









Y luego aseguró: "La verdad que lo económico resultó ser una traba, hubo ofertas de Europa pero por la diferencia en los números no se llevaron a cabo. De todos modos, priorizo lo deportivo por encima de lo económico. Tengo 23 años y hoy pienso más en lo deportivo, en caso de que llegue lo de Rayados lo analizaré, pondré todos los aspectos en la balanza, más allá de que se llegue a un acuerdo económico".





En cuanto a lo que dejó el Clásico afirmó: "Santa Fe es una ciudad chica que tiene dos clubes grandes con mucha gente, por lo cual todo lo que se vive la semana antes y después del Clásico es bastante importante. Toda esa presión que genera la gente termina incidiendo en el jugador".





Mientras que analizando el juego manifestó: " En el primer tiempo arrancamos bien, presionando de manera ofensiva y creamos alguna que otra aproximación. Y en el segundo tiempo con el correr de los minutos ese temor a no perder influyó en los dos equipos. Teníamos los espacios y la oportunidad como para buscarlo en el segundo tiempo, pero se hizo un partido muy duro, trabado. Nosotros lo vimos feo de adentro así que me imagino ustedes desde afuera, pero son típicos partidos de Clásico en los que se arriesga menos de lo normal".









Respecto a lo que les tocó vivir con el tema de los arqueros indicó: "Fue una situación atípica, primero lo de Nereo (Fernández) que fue una baja importante para nosotros por todo lo que representa desde su experiencia y de cómo afrontar estos partidos, Después lo de Joaquín (Papaleo) que es un chico formado en la institución y que le tocaba debutar en un Clásico. Una oportunidad que había esperado hace mucho tiempo y por una desgracia debe abandonar el campo de juego. Y le toca entrar a un pibe más chico todavía como Marcos Peano que tiene una personalidad asombrosa digna de imitar. Entró y mostró un temple admirable, no le pesó para nada el partido".





A la hora de opinar sobre sus desafíos personales aseguró: "Tengo 23 años, me puse en la cabeza afianzarme como un jugador de Primera y destacarme lo que mas pueda.En el último tiempo nos fue bien colectivamente y eso me ayudó a elevar mi rendimiento. Y en este torneo me propuse ratificar el nivel, demostrar que no fue casualidad y si se puede dar el salto ya sea en el exterior o en algún club argentino para seguir demostrando y estar a la altura de un nivel internacional".









Por último habló del equipo tatengue "Demostramos ser un equipo molesto para los rivales que a ningún equipo se le va a hacer fácil ganarnos. Pero este año estamos demostrando mayor madurez, somos un equipo muy corto que debemos basar nuestro juego en el trabajo y la solidaridad. Somos un equipo duro, que no es fácil que nos lleguen, estamos para molestar y no hacérsela fácil a ningún rival, venimos con un invicto importante de local y nos propusimos aspirar a cosas importantes".