El uno por uno del pobre empate del Tate en el Jardín de la República

Unión no encontró los caminos para llevarse una victoria de Tucumán. Llegó con la consigna de regresar al triunfo luego de tres partidos sin ganar, pero se tuvo que conformar con un tibio empate sin goles que lo puede dejar fuera de los puestos de Sudamericana en esta jornada. Se esperaba mucho más pero recién en los últimos minutos los jugadores mostraron algo de todo lo bueno que reflejaron en gran parte de la Superliga.





Las calificaciones

Nereo Fernández (6): Fue la figura de Unión. Venía de ser el gran responsable del increíble empate frente a Tigre y tuvo dos tapadas claves para mantener su arco en cero. En el primer tiempo se lució ante un gran disparo de Nicolás Romat y en el complemento con un remate de Luis Rodríguez.





Damián Martínez (5): Ganó y perdió por su sector. En el primer tiempo debió esforzarse ya que el Decano volcó todo su juego por la derecha de la defensa tatengue, mientras que en ataque no pasó casi nunca. Está lejos del gran nivel que mostró en la primera parte del certamen.





Yeimar Gómez Andrade (6): Buena tarea del colombiano que fue amonestado injustamente tras una jugada donde Luis Rodríguez inventó una falta y el árbitro Darío Herrera compró. Está claro que con Jonathan Bottinelli se entienden a la perfección y se impuso toda la tarde con su presencia física.





Jonathan Bottinelli (6): Fue uno de los puntos altos de Unión, ya que se mostró muy seguro, rápido para anticipar a los delanteros tucumanos. Tuvo una chance inmejorable para marcar de cabeza pero por poco no llegó a conectar la pelota tras un tiro libre, cuando estaba solo ante el arquero Augusto Batalla.





Luciano Balbi (4): Tiene la gran oportunidad de jugar tras la lesión de Bruno Pittón pero no no lo aprovechó una vez más. Sobre todo en el segundo tiempo fue desbordado constantemente y en ataque no pesó.





Diego Zabala (5): También está lejos de aportarle al equipo su juego y desequilibrio que aportó en la primera parte del torneo. Igualmente lo poco que generó el Tate lo tuvo a él como protagonista. Se perdió una chance increíble sobre el final que le hubiesen dado los tres puntos al equipo.





Julián Vitale (4): Le pesó mucho el partido y se sintió su falta de continuidad. No había arrancado mal pero en el balance general no cerró un buen partido y por eso Madelón en el inicio del complemento lo sacó para mandar a la cancha al Chaco Acevedo.





Mauro Pittón (5): Mucho empeño y sacrificio pero no le pudo aportar al equipo juego ni un pase preciso para dejar en posición de ataque a un compañero. Al igual que gran parte de sus compañeros está muy lejos del nivel que supo mostrar en otro momento de la Superliga.





Rodrigo Gómez (4): Otro que no pudo aprovechar la gran chance que le dio Madelón de comenzar como titular. Arrancó como volante pero fue desbordado y el DT lo mandó como acompañante de Franco Soldano en ataque. Pasó desapercibido en Tucumán.

Franco Fragapane (4): En los últimos partidos de Unión fue el jugador más determinante pero en Tucumán no pudo hacer pie ni imponerse con su velocidad. El equipo para ganar necesita mucho de él pero estuvo lejos de su mejor versión.





Franco Soldano (4): Mete, ayuda, a veces aparece como defensor, en otras como volante pero en ataque, donde debe pesar, no se puede imponer. No le llegan pelotas claras para marcar pero le falta el olfato goleador para estar en el momento preciso e indicado donde cae la pelota.





Nelson Acevedo (5): Ingresó en el complemento ya que no pudo arrancar el partido como titular debido a las molestias físicas que lo tuvieron a maltraer durante la semana. Unión mejoró pero no fue el Acevedo que tiene acostumbrado a ver a los hinchas.





Lucas Gamba (5): Está claro que es el mejor jugador del Tate, quizás el más importante de los últimos años.Siempre genera algo, el equipo no encontraba los caminos para llegar con peligro pero con muy poco le alcanzó para ser el jugador más importante en ofensiva.





Walter Bracamonte: Entró en la parte final por un fundido Franco Fragapane pero no pudo imponer su velocidad y desequilibrio. Tuvo algunas posibilidades para hacerlo pero eligió la opción incorrecta.