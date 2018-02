El uno por uno de la caída de Unión en el Gigante de Arroyito

El debut había sido prometedor tras vencer con mucha claridad a Racing, uno de los equipos que mejor se reforzaron en el mercado de pases. Sin embargo, estuvo lejos de repetir esa producción futbolística y se volvió con las manos vacías, tras perder ante un rival al que le faltó Mauricio Martínez, Néstor Ortigoza, Marco Ruben y Germán Herrera, cuatro jugadores que son titulares para el DT Leonardo Fernández.





Uno por uno

Nereo Fernández (5) : Tuvo una gran tapada en el remate de Federico Carrizo en el segundo tiempo. En el gol no tuvo nada qué hacer porque Fernando Tobio anticipó en el primer palo, mientras que luego dejó dudas en un tiro libre de Leo Gil, que cabeceó Fernando Zampedri.





Damián Martínez (4): Tuvo mucha voluntad y sacrificio, pero estuvo impreciso con la pelota y no incidió por su sector. Hizo un gran esfuerzo pero no pudo imponerse en un carril donde Central dejó muchos espacios en el complemento, jugando con uno menos. Tuvo mucha voluntad y sacrificio, pero estuvo impreciso con la pelota y no incidió por su sector. Hizo un gran esfuerzo pero no pudo imponerse en un carril donde Central dejó muchos espacios en el complemento, jugando con uno menos.





Yeimar Gómez Andrade (5): Tuvo un duelo infernal con Fernando Zampedri, donde ganó y perdió. Rápido en el anticipo y tuvo algunos cruces acertados. Jugó todo el segundo tiempo condicionado por una amarilla que recibió en el primer tiempo.





Jonathan Bottinelli (5): También tuvo que trabajar mucho con Zampedri, y ganó y perdió al igual que su socio de zaga. Impuso presencia física y tranquilidad en el fondo, aunque no tuvo demasiado trabajo debido a la poca ambición ofensiva del Canalla.





Bruno Pittón (4): Uno de los partidos más flojos de los últimos tiempos. Cuando se lo propuso desequilibró por su sector. Tuvo una de tiro libre pero la pelota se fue muy desviada. Madelón lo sacrificó en el segundo tiempo para que ingrese el delantero paraguayo Ariel Núñez. Uno de los partidos más flojos de los últimos tiempos. Cuando se lo propuso desequilibró por su sector. Tuvo una de tiro libre pero la pelota se fue muy desviada. Madelón lo sacrificó en el segundo tiempo para que ingrese el delantero paraguayo Ariel Núñez.





Diego Zabala (4): Arrancó como para transformarse en figura del partido, pero le costó mucho hacer pie en un campo de juego donde el calor jugó un papel preponderante. Tuvo una en el final del partido, pero su remate se fue apenas a centímetros del arco defendido por Jeremías Ledesma.





Nelson Acevedo (5): Alternó buenas con malas, aunque estuvo muy lejos de repetir la gran actuación que había desplegado en el partido anterior frente a Racing. Así y todo le alcanzó para ser el jugador más destacado del Tate.





Mauro Pittón (4): Fue uno de los jugadores que mostró más signos de que le pesó jugar con el intenso calor rosarino. Un muy flojo partido, lejísimos del nivel que tiene acostumbrados a todos los tatengues.





Franco Fragapane (4): Tampoco pudo pesar con su velocidad. Cumplió en la marca pero es uno de los jugadores de los cuales se espera desequilibrio en los últimos metros, algo que estuvo ausente no solamente en él sino en todo el equipo.





Lucas Gamba (-): Tuvo que ser reemplazado a los 23' luego que el colombiano Cabeza le entrara muy fuerte. Terminó con un traumatismo en la espalda e incluso tuvo que ser atendido por el servicio médico especial de cancha. En los minutos que estuvo en cancha no pesó.





Franco Soldano (4): Muy lejos de la pelota. Solo tuvo una en el final del primer tiempo, pero su remate dio en Fernando Tobio y se fue al córner. Sintió mucho la falta de fútbol del equipo, y solo tuvo que pelear contra los centrales del Canalla, donde perdió durante toda la tarde.





Rodrigo Gómez (5): Está muy lejos de su mejor versión, pero la pidió siempre y trató de generar un fútbol que estuvo ausente en el Gigante de Arroyito. Se lo nota bien físicamente pero desde lo futbolístico le falta entrar en ritmo.





José Ariel Núñez (4): Poquito del paraguayo, quien reemplazó a Bruno Pittón en un momento donde el Tate tenía que ir a matar o morir. Bajó un par de veces a tratar de tomar contacto con el balón y no lo hizo bien. Es un jugador del cual no se tiene referencias pero se espera que sea un recambio importante para cuando Soldano y Gamba no estén en condiciones físicas.





Santiago Lebus (-): Pocos minutos en cancha como para calificar. Sin embargo, se mostró como un arma peligrosa por derecha, aunque en una clara que le llegó mandó un centro muy malo. Seguramente habrá que empezar a familiarizarse con el santotomesino porque será un arma de recambio constante para Madelón.





















Unión llegó al Gigante de Arroyito con la ilusión de convertirse en único escolta del líder Boca , que este domingo jugará ante San Lorenzo (2º), en el estadio Pedro Bidegain. Sin embargo, Central lo golpeó de entrada y nunca tuvo la lucidez necesaria para crearle peligro a un equipo que tuvo muchas ausencias de peso.