El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Aldosivi

Marcos Peano (3): No había tenido casi trabajo, pero cometió un grosero error que le permitió a Aldosivi descontar. No brinda seguridad y en los centros no sale a cortar.

Brian Blasi (7). Había tenido algunos problemas en la marca, pero en el segundo tiempo marcó un golazo. La inició cortando un avance fue a buscar el balón y definió de volea para marcar el segundo tanto que fue clave para el triunfo.

Yeimar Gómez Andrade (6): Firme en la marca, no cometió errores y siempre se mostró bien parado y atento. Viene levantando su nivel.

Jonathan Bottinelli (6): Volvió al equipo luego de la suspensión y lo hizo con un partido correcto. Se entendió bien con Gómez Andrade y llega con rodaje al Clásico.

Claudio Corvalán (6): Cumplió en la marca, en el inicio del partido recibió una durísima infracción de Rincón pero se recuperó y jugó todo el partido.

Ezequiel Bonifacio (5): Tuvo altos y bajos, una buena asistencia para Bou, de todos modos es importante para el ida y vuelta. Tiene mucha movilidad por el carril.

Javier Méndez (5): Mejoró a lo que venía jugando, fue amonestado y jugó condicionado, pero de todos modos tuvo más presencia que en otros partidos.

Jalil Elías (6): Quizás jugó su mejor partido en Unión, mucha movilidad y despliegue en la zona media. No venía en buen nivel, pero mejoró mucho.

Juan Ignacio Cavallaro (7): Hizo un muy buen gol, definió con mucha jerarquía. Estaba jugando muy bien, pero un golpe en la rodilla lo sacó del partido. Es duda para jugar el Clásico.

Walter Bou (6): Trabajó mucho en ataque, asistió a Cavallaro en el primer gol, pero falló en las definiciones. De todos modos hizo un trabajo interesante.

Nicolás Mazzola (6): Hizo un trabajo interesante de espaldas al arco y asistió de pecho a Blasi para el segundo tanto.

Gabriel Carabajal (5): Volvió a jugar luego de casi dos meses, mostró algunas cosas interesantes, pero está claro que le falta ritmo y su mejor puesta a punto.

Gastón Comas (-): Muy pocos minutos en cancha, ingresó en lugar de Mazzola.

Franco Troyansky (-): Ingresó en el tiempo de descuento con el objetivo de enfriar el encuentro.