El vicepresidente de Veracruz de México le bajó el pulgar a Lucas Gamba

En este sentido, trascendió que Veracruz de México era una de las opciones que estaba manejando. Un mercado importante y que ilusiona también desde lo económico en comparación a lo que podría ganar en la Argentina . Es más, muchos se aventuraron en decir que era cuestión de horas para que se resuelva, pero dichas especulaciones estaban lejos de ser así.





"No es real, hasta donde yo sé, fue uno de los nombres propuestos, nos gustó Gamba, pero no reúne del todo las características que estamos buscando. Nosotros queremos un 9", apuntó el vicepresidente deportivo de Tiburones Rojos en un sitio partidario de dicho club.





Pero eso no fue todo, porque además, agregó: "Lucas es un buen jugador, puede jugar en esta posición, de nueve y medio, es más bien medía punta, entonces nos puede ser útil, pero no es el jugador adecuado. No es el que estamos buscando y eso lo sabe nuestro presidente y lo sabe el dueño del equipo", resaltó.





En consecuencia, las aspiraciones del mendocino se vieron desvanecidas con estas declaraciones y por eso ya se puso a analizar las otras propuestas que tiene. En este sentido, Independiente Huracán están tras sus pasos, pero el delantero que tiene contrato con el Rojiblanco hasta el 30 de junio quiere emigrar al exterior y por eso deberá esperar un poco más para encontrar su lugar.









Su representante, Julio Cataldo, también baraja tratativas en Arabia Saudita y Qatar, pero son optimistas que otra cosa puede salir. Lo que sí está claro es que su continuidad en Unión sería muy complicada.

Está más que claro que la continuidad de Lucas Gamba en Unión es prácticamente imposible. Si bien es cierto que hasta que no firme con otro club, no puede darse por confirmado, pero el propio jugador dejó en claro días atrás que "está buscando algo de exterior".