Con la llegada de Sebastián Beccacece a Independiente, las chances de continuar en el Rojo se terminaron para Emanuel Britez y es por eso que en la vuelta al trabajo del club de Avellaneda, el defensor no se presentó pese a tener contrato hasta el 30 de junio.

En consecuencia, debe retornar a Unión dueño de su pase, pero en conferencia de prensa, Leonardo Madelón avisó que Britez no se quedará en el Tate y buscará nuevos horizontes.

Así las cosas, habrá que esperar los próximos días para tener un panorama más claro respecto al futuro del lateral. En un su momento trascendió un interés de Banfield, pero no existió nada concreto.

Te puede interesar Una opción que maneja el DT para reforzar el medio

Y en las últimas horas, la información da cuenta que Gabriel Milito, técnico de Estudiantes tendría intenciones de sumar a Britez al Pincha. De todos modos resulta prematuro, ya que se trata de un mercado de pases muy extenso en donde los jugadores especulan con las ofertas que puedan llegar.

No obstante, lo cierto es que Unión negociará a Britez ya que Madelón no lo tendrá en sus planes. Y eso facilita las cosas para el club que negocie con Unión, sabiendo que el jugador no es pretendido por el técnico.

Mientras tanto, la dirigencia rojiblanca intenta negociar la continuidad de Damián Martínez, cuyo pase pertenece al Rojo. El futbolista desea quedarse en Santa Fe, pero no depende de sus deseos, sino de los directivos del Rojo, aún cuando no seguirá en la institución de Avellaneda.