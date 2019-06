En Unión ya comienzan a darse cambios. Después de dos temporadas históricas y difíciles de olvidar, con doble clasificación a la Copa Sudamericana, el nuevo proceso muestra determinaciones contundentes y acciones concretas.

La ratificación de Luis Spahn como presidente y la continuidad de Leonardo Madelón como entrenador hicieron que emane un aire renovado y que dio qué hablar con las no continuidades de Nereo Fernández y Jonathan Bottinelli, dos de los máximos emblemas y por si fuera poco, capitán y subcapitán.

El armado del próximo plantel es un tema a seguir de cerca y seguramente habrá más partidas y caras nuevas para dar rienda suelta a la ilusión. Otro de los que logró sacarse la espina de volver a jugar en el club que lo vio nacer fue Santiago Zurbriggen, quien finalizó su préstamo y tampoco continuará. Lejos de las polémicas y las críticas, el defensor fue muy sincero y expresó sus máximos y prósperos deseos para lo que viene.

Lo hizo mediante una emotiva publicación en su cuenta de Instagram donde quiere llegar a todos los hinchas: "Las despedidas duelen. Y mucho más cuando te vas del que considerás que es tu lugar en el mundo. Desde que empecé con esta carrera aprendí que el fútbol, como la vida, son etapas y que hay que aprender de cada una de ellas. Fue solo una temporada, pero me llevo miles de enseñanzas. Agradezco al Club por abrirme nuevamente las puertas, a lo largo de todos los años que estuve me ayudaron a cumplir uno a uno mis sueños. También a mis compañeros, se formó un grupo excepcional donde la calidad humana sobresalía por sobre todos los aspectos, eso es lo que trasciende a las personas, y lo pudimos coronar con la clasificación a una Copa Internacional. Al cuerpo técnico, cuerpo médico, auxiliares (son muchísimos y hacen un trabajo invisible para potenciarnos y que estemos mucho más cómodos) y comisión directiva. De todos aprendí y me llevo muchos recuerdos. Y por último a los verdaderos hinchas que hacen que Unión sea cada vez más grande. A todos gracias por vivir conmigo todos esos momentos únicos y porque fueron todos ustedes los que consiguieron convertir los momentos difíciles en especiales".