En el recuerdo: así vivió Unión la inundación de 2003

Ese fue un duro golpe para Unión, que terminaría perdiendo la categoría, la que tanto le había costado recuperar con el ascenso que se había logrado en 1996, de la mano de Carlos Alberto Trullet y varios pibes del club que pusieron al club en la elite del fútbol nacional.

Los testimonios de Unión en la inundación

"Lo único que pude sacar fue ropa de concentración por si nos tocaba venir, ropa para los chicos y nada más. Quiero primero ver a mi familia, a mis viejos que quedaron en Santo Tomé, ya que el Puente Carretero se quedó cortado y no tenía otra forma de llegar a Santa Fe. Fue fea esa situación. Estoy muy ansioso para ver a mi familia", había contado Diego Olivera.

En tanto que Marcelo Mosset, quien hasta hace poco tiempo fue DT de la Reserva y en aquel momento era uno de los jóvenes del plantel de Unión, había revelado: "No hay palabras, las imágenes decían mucho pero el dolor de la gente no lo transmite nada. Nosotros tuvimos que seguir porque AFA no había decidido qué hacer con Unión, no podíamos venir sin entrenar para el partido ante Chacarita. Trataremos ahora de organizar para que siga siendo una vida normal. Fue muy emotivo ya que cuando llegamos a Buenos Aires vimos los centros de asistencia para Santa Fe y estamos muy contentos, gracias a Dios el pueblo sigue vigente".