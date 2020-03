Unión ya dejó atrás la gran victoria ante Godoy Cruz como visitante para cortar la racha de cuatro sin ganar en la Superliga y se metió de lleno en el debut del jueves en los 32º de final de la Copa Argentina ante Dock Sud. Los tres puntos fueron vitales para encarar esta semana con un mejor semblante. Más que nada, porque sentir que lo único bueno venía siendo la clasificación a la 2ª fase de la Copa Sudamericana, generaba algo tranquilidad.

Entonces, volver a la victoria en el ámbito local permite trabajar con un semblante renovado y sobre todo, para dejar en claro que el grupo está intacto en todo sentido. No solo ganó fiel a estilo de morder y presionar, sino que lo hizo uno menos, que eso hoy en el fútbol es una importante desventaja.

Por ende ahora el grupo se centra y no caer nos vicios del año pasado donde fue eliminado rápidamente por Barracas Central y superar el debut en el torneo federal. Esto atendiendo a que no puede subestimar a un rival que, pese a ser de la Primera C, saldrá con ansias de hacer historia y doblegar a un club de Primera. Desde ya, el Tate no quiere saber nada con eso y el entrenador, Leonardo Madelón, estaría pensando seriamente poner todo.

Si bien es cierto que está latente la chance de hacer una rotación, los jugadores están en óptimas condiciones y, como el duelo ante Vélez es recién el lunes, hay margen para descansar. Por lo pronto, se aguardará por la recuperación de Jalil Elías, que evoluciona de un golpe en la espalda que recibió ante River. Ante Atlético Mineiro llegó con lo justo y por eso después se optó que se ponga bien físicamente.

Este lunes en la vuelta a los entrenamientos ya se movió a la par del resto y tendría muchas chances de estar a disposición. Después, dependerá del técnico ver qué formación pondrá en cancha. Walter Bou cumplió las dos fechas de suspensión por su expulsión ante Patronato, en tanto vale recordar que ante el Fortín no podrá jugar Gabriel Carabajal, que vio la roja en el segundo tiempo ante el Tomba.

Unión trabajará este martes por la mañana en el mismo escenario ubicado en la ruta 19, al igual que el miércoles, donde posteriormente se esperar concentrado este cotejo ante el Doke del jueves, desde las 20.05, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y transmisión de TyC Sports.