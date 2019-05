Unión está próximo a elegir a la nueva conducción en las elecciones que se realizarán el sábado. Los últimos comicios fueron hace 12 años, por lo que Luis Spahn tendrá por primera vez que ir en el mano a mano con otros candidatos. En pocas palabras, el socio será quién decida.

Por eso la escena está copada en gran parte por lo político, ya que el plantel está disfrutando de sus vacaciones tras quedar en el camino en octavos de final de la Copa de la Superliga ante Tigre. Sin embargo el mismo titular rojiblanco sacudió el panorama al confirmar la continuidad de Leonardo Madelón –si ganan– como entrenador. Una carta fuerte a pocos días de los sufragios.

Si algo caracterizó a esta contienda fueron las especulaciones, donde nadie quería hacer un movimiento por estar a la espera de lo que hacía el otro. Pero estaba claro que todo dependía de lo que hiciera Spahn, que salió a jugar con todo por su continuidad.

El que asuma sabe que tendrá que resolver muchos temas, sobre todo el armado del próximo plantel. Varias piezas de la base titular finalizan sus vínculos y son buscados por otras instituciones, por lo que el tiempo no juega en favor de Unión en este sentido. Esto no quita que haya habido contactos y acercamientos, pero no se puede confirmar nada hasta que no se sepan quién será gobierno.

Más que nada, porque la danza de nombres comenzó a arrojar en las últimas horas algunas posibilidades. En este caso un deseo generalizado: Enrique Triverio. El delantero dejó un grato recuerdo y, en cada mercado de pases, se menciona con una chance de repatriarlo, pero siempre lo económico se interpuso.

Tras su paso por Racing, pudo darse un regreso a Santa Fe, pero el dinero fue nuevamente el que se interpuso en el medio y Kike siguió en Toluca de México. En dicho país resaltaron que dicho club estaría pensando en negociarlo. ¿Aprovechará Unión? Se trataría de una nueva tratativa muy compleja, ya que la idea sería venderlo y en la Avenida López y Planes no cuentan por ahora con los recursos necesarios para afrontar el costo.

Se podría gestionar un préstamo, pero ahí ya dependería más de otros ofrecimientos que lleguen y convenzan a Toluca. En este semestre lleva disputados 14 partidos y marcó cinco goles. No siempre es titular, pero normalmente siempre juega.

El atacante mostró en todo momento sus deseos de tener otra oportunidad en Unión, al que llegó en 2014 y participó en 33 cotejos marcando 17 tantos. Por eso cada vez que su apellido aparece en la escena los simpatizantes se ilusionan. Por ahora es uno de los tantos rumores que hay, pero si llega a tener sustento, seguramente después del 3 de junio llegarán más novedades.