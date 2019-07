Equipo y esquema renovados para ir a la casa del campeón

Se acaba el tiempo de las palabras y las especulaciones para darle lugar a la acción, que para Unión comenzará este viernes, a partir de las 21, cuando visite a Racing, el último campeón del fútbol argentino, en el estadio Presidente Perón.

Será un gran desafío para Leonardo Madelón, ya que si bien en la presentación de la nueva camiseta se mostró muy conforme y entusiasmado con el equipo que le armaron los dirigentes, deberá encontrarle rápidamente reemplazantes a jugadores claves que se fueron en este receso, a través de ventas o por haber finalizado sus vínculos.

Además, en el transcurso de la pretemporada se lesionaron cinco jugadores que estaban destinados a ser tenidos muy en cuenta como Marcos Peano, Nelson Acevedo, Brian Álvarez, Maximiliano Cuadra y Nicolás Mazzola.

• LEER MÁS: Un mercado de pases que potenció al plantel

A pesar que Peano, Acevedo y Cuadra viajarán con el resto de la delegación, Madelón no los pondría desde el arranque, ya que no quiere arriesgarlos desde lo físico y porque no se pudieron entrenar con normalidad en los últimos ensayos.

Desde hace varios días el entrenador tatengue viene preparando este encuentro, y estaría dispuesto a acudir a un sistema revolucionario, muy parecido al que empleó en un tramo corto de la temporada pasada y que luego dejó a un lado debido a que el equipo luego de un buen inicio decayó mucho su nivel.

Es que en la Superliga pasada apostó por un sistema similar ante Rosario Central, a quien goleó por 4-0 en el Gigante de Arroyito y derrotó a Argentinos por 1-0 en La Paternal, mientras que luego cayó contra Godoy Cruz por 3-0 en el 15 de Abril, y rápidamente quedó a un lado.

Pero en esta ocasión no solo pasa por la necesidad de resguardarse ante el poderío ofensivo de la Academia, sino que también se adaptará a esta metodología atendiendo a la gran cantidad de bajas.

• LEER MÁS: Juan Martín Lucero, una nueva opción para el ataque de Colón

En el equipo titular que está definido pero no confirmado debutarán el arquero Sebastián Moyano, y los volantes Jalil Elías y Gabriel Carabajal, mientras que Claudio Corvalán arrancará con la convicción que será el titular por el lateral izquierdo.

De esta manera, con el sistema táctico 5-4-1, los 11 elegidos por el DT serían los siguientes: Sebastián Moyano; Damián Martínez, Brian Blasi, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Lucas Ríos, Jalil Elías, Javier Méndez y Gabriel Carabajal; y Franco Troyansky.