"Esperemos que se pueda armar un Unión competitivo"

"Leo firmó renovó por un año y ahora comienza el trabajo para rearmar el plantel. Pero eso es más tarea de Zuccarelli (manager), esperemos que se pueda seguir armando un Unión muy competitivo, en mi caso por el bien de Leo y, obviamente, si le va bien a él, le va bien al Unión", fueron sus primeras palabras.





Respecto a lo que será el mercado de pases indicó: "Viene un mercado de pases muy largo y un montón de situaciones pueden suceder. Siempre tuve una excelente relación con los dirigentes y apenas nos juntamos llegamos a un acuerdo para la renovación del contrato de Madelón. Hay varios jugadores en carpeta que deberán evaluar los dirigentes y luego sentarse con Leo".









A la hora de referirse a nombres propios arrancó: "Existe un impedimento porque el jugador ya lleva dos préstamos consecutivos. Por lo cual debería haber una opción para comprarlo, la cual no es sencillo de concretar. El presidente (Spahn) está interesado en intentarlo. Pero sabemos que el nivel de Nelson hace que se le abran puertas en el exterior. Pero si a medida que pasa el tiempo no aparece nada, él está muy cómodo en el club, ya que Unión le dio la continuidad que no tuvo en Racing".





En cuanto al futuro de los hermanos Bruno y Mauro Pittón a quienes representa manifestó: "Yo no soy hincha de Unión, mi función es buscar mejores opciones a mis representados. Pero siempre con la venia de los clubes. Recién está arrancando el mercado y de haber algo se le consultará primero al club, pero la realidad marca que ofertas concretas, por el momento, no hubo ninguna".





Hace algunos días Bragarnik había dicho públicamente que Unión no había pagado todavía el 50% de los derechos económicos de Diego Zabala y que el club uruguayo (Racing de Montevideo) dueño de su pase se lo estaba reclamando.





Sobre este punto afirmó: "Unión hizo uso de la opción del 50% por Zabala y es dueño de los federativos. Le queda abonar una segunda cuota. Entendible por las situaciones particulares del país. Me dijo el presidente que durante el semestre iba a tratar de cancelarla. Leo (Madelón) me ha trasladado que pretende retener a la mayoría".





















































Cristian Bragarnik representante de Leonardo Madelón estuvo presente en Luque (Paraguay) para lo que fue el sorteo de los 16avos de la Copa Sudamericana y los 8avos de la Copa Libertadores. Consultado por los colegas santafesinos que participaron de la ceremonia, Bragarnik habló sobre la continuidad del técnico y también de algunos futbolistas a los cuales representa.