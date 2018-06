"Espero que los unionistas entiendan que doy lo mejor de mí"

Muchos temas tienen enfoque y energías en este receso para Unión, ya con la tranquilidad de haber asegurado la continuidad de Leonardo Madelón, el DT más exitoso desde que Luis Spahn llegó a la presidencia de la institución.





Pero después de ese acuerdo gestado el fin de semana anterior, el titular rojiblanco está abocado a la conformación del nuevo plantel que representará a la entidad en la Superliga y Copa Sudamericana 2019.





En un alto de sus tareas cotidianas charló con el programa Unión en tu dial (Sol 91.5) y en el inicio se refirió al actual mercado de pases: "Es como todo los recesos, hay tensión, adrenalina, quien puede acoplarse, sus características, intercambiar con el técnico y el director deportivo muchas opiniones, hoy por ejemplo fueron a mi oficina a ofrecerme un chico de la B Nacional de 17 años, hay que procesar tanta información y tomar decisiones para la temporada siguiente, a veces cuando cierra el libro de pase siente una sensación de alivio, batallando con las incorporaciones del plantel".





El titular rojiblanco reconoció que "este año sufrimos mucho en lo financiero, estuvimos escasos, nos comprometimos ante los socios para endeudarnos, para tener un equipo más competitivo, se hicieron erogaciones que nos comprometieron y estamos muy ahogados en la parte financiera, es lo más duro del año que terminó".





Sobre esa plataforma giró y volverá a girar el fútbol de Unión, siempre en un contexto económico que tampoco ayuda en Argentina . Por eso, en la misma dirección, Spahn agregó que "hay recursos que son circunstanciales y temporarios, nos venimos manejando bastante bien, sobrellevamos los primeros 9 meses, se nos hará complicado abril, mayo y junio. Es una situación muy complicada, nos reunimos con la mesa chica, estamos buscando herramientas para salir, vamos a salir con algo de ofertas en plateas y pedirle al socio que se esté alineado en este esfuerzo y nos de un espaldarazo, que lo que conseguimos en este tiempo se pueda extender".





LEER MÁS: La llave que podría abrir la llegada de dos refuerzos de lujo









Renuncias en la Subcomisión de fútbol

Este martes se dio a conocer la información respecto a la renuncia de toda la subcomisión de fútbol de Unión, algo que el mismo Spahn se encargó de aclarar detalladamente: "No se cómo salio al luz pública, puede obedecer a una declaración de un directivo, es una cuestión bastante amarilla, que alguien lo publicó en las redes sociales y con tinte dramático, me da lástima todo eso, teniendo tantas posibilidades de ganarse la vida con dignidad e hidalguía le dan tinte amarillo a las noticias, renovamos el departamento de fútbol hace un año, asumieron un compromiso, compañeros de CD que me plantearon acompañar hasta que yo lo ordene, terminada la temporada hay evaluaciones de cada uno, pusieron a disposición la renuncia porque entienden que corresponde, a veces uno toma compromisos como dirigente de fútbol que terminan afectando el trabajo y la familia, más las relaciones personales, si entiendo que tienen que seguir, voy a ser respetuoso de la decisión que tomen, no hay ningún conflicto, algún medio están diciendo cosas que no son, muchos comen con el fútbol de Unión. Hay muy buenas noticias para dar y no vemos necesidad de dar un comunicado al respecto".





En todo momento, de acuerdo al trabajo que realizaron los colaboradores que eligió la última temporada, el titular rojiblanco apuntó que "estoy muy satisfecho con la gestión que hicieron, confío ciegamente, en ese ida y vuelta ellos necesitaban más apoyo y comunicaron necesario, no voy a salir a aclarar porque no viajo a los partidos, mis cuestiones de salud son personales, no tengo que dar explicaciones de estas cosas, espero que los unionistas entiendan que doy lo mejor de mí, tal vez limitado, con falta de tiempo, valoro que ellos requerían otra clase de aporte, el tiempo demostró que estaban capacitados para llevar adelante esta gestión".





LEER MÁS: La Subcomisión de Fútbol de Unión presentó la renuncia









La continuidad de Madelón

"Se llevó un premio muy bueno por la clasificación en la tabla, entendíamos que nuestro deseo era arreglar por una cifra menor, hay una gran presión de la masa social y tuvimos que excedernos en nuestras posibilidades y creencias".





Ventas y refuerzos

"Hay un tema que es totalmente definitorio y afectara al presupuesto: la venta o no de un jugador, nos cambia la economía del año, eso está posdatado por el Mundial, la foto como punto de partida la tendremos con esa alternativa si vendemos o no".





"Para arreglar con Madelón hablamos por medio del representante, el presupuesto es acotado, tiene un techo, vamos a trabajar para generar ese presupuesto, espero no endeudarnos sobremanera, consultas y preguntas hay dando vueltas pero nada a punto de concretarse".





"La venta de Soldano es una de las principales alternativas, es joven, goleador, con pasaporte, muy buena persona y profesional, puntos importantes para conseguir un contrato en Europa".





"Por Mauricio Martínez son rumores y pavadas, que vendría Zampedri y por otro lado que el valor es 4,5 millones. Cobrar no es fácil, menos en este país y con estas circunstancias, tiene una obligación Central y veremos si hay que poner una demanda o buscar un clima de tolerancia".





"Por Zabala me compremetí a fin de mes, porque me está siendo difícil y me afecta en la economía personal, es la compre del 50% del pase".





La relación con Bragarnik

"No es sencillo poner plata, ganar nafta, vehículo para viajar, porque a Bragarnik le resulta difícil salir, se habla de las condiciones en general. Le gusta más hablar que escuchar, más convencer que aprender, bien merecido lo tiene porque se hizo un nombre, tiene muchos técnicos y jugadores, si van a buscarlo a él por algo será".