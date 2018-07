Fue uno de los puntales defensivos de la última Superliga y todos los cañones apuntaban a que Unión adquiera parte de su pase, algo que finalmente quedó cristalizado en las últimas horas. Por eso Madelón tendrá la misma dupla de centrales que tanto rédito le brindaron al Tate.

El defensor recordó: "El lunes entramos un poco dormidos, nos costó un gol y un compañero, lo supimos dar vuelta y ahora estamos concentrados porque será un rival difícil y esperemos estar a la altura. Desde que llegué acá me sentí muy bien, agradecido a mis compañeros y al cuerpo técnico que me dio confianza, espero seguir aportando mi granito de arena".

Indudablemente la dupla que conformó en el semestre inicial junto a Jonathan Bottinelli fue uno de los puntos más altos de un equipo que terminó por obtener el pasaporte a la Copa Sudamericana . En este sentido, confesó: "Las cosas se hicieron más fáciles porque estuvimos seis meses en Arsenal , a pesar de que no jugaba, cuando no juego me gusta ver y aprender, Botti tiene experiencia, siempre que te habla lo hace para bien, para corregir cosas, con los compañeros que tengo al lado tenemos buena comunicación y eso facilita las cosas".