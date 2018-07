"Esta difícil incorporar jugadores y por eso vienen juveniles"

Por ello, no quiere bajar la guardia respecto a conformar un plantel con recambio y es por eso que desde un primer momento habló sobre jerarquizar el equipo sobre todo de mitad de cancha hacia adelante teniendo en cuenta que puede perder a Lucas Gamba y Franco Soldano.





No obstante, también sabe que la dirigencia aguarda una oferta por el goleador y con ese dinero por darle el gusto al técnico. Por el momento llegaron cuatro incorporaciones, que obviamente llegan con la idea de completar el plantel, aún cuando tres de ellas se trata de juveniles que Racing decidió ceder a préstamo sin cargo y sin opción de compra (Lotti, Schlegel y Álvarez).





En diálogo con el portal cfin.com.ar el entrenador rojiblanco se refirió al armado del plantel, a su relación con Cristian Bragarnik, los objetivos que tiene por delante y la relación que mantiene con los hinchas.









En cuanto al trabajo de pretemporada indicó: "Estamos contentos, nos sentimos muy bien, porque el grupo tiene ganas de seguir mejorando. Ahora venimos haciendo hincapié, en lo físico, porque los futbolistas tuvieron un párate bastante largo. En consecuencia estoy abocado a lo que es armar y desarmar como corresponde todos los años en donde llegan y se van jugadores".





Consultado si a la hora de renovar el contrato le pidió a los dirigentes disponer de un plantel más amplio y con mayor recambio respondió: "No yo lo hice convencido de seguir creciendo, hablamos con la dirigencia y pensamos tranquilos unos días para tomar la decisión. Existieron algunas ofertas, pero estoy muy contento y orgulloso con el club, por el logro que se consiguió. El equipo había arrancado para otra cosa que era salir de la zona de abajo, y terminamos con los de arriba y clasificando por primera vez a una Copa internacional".





Sobre el mercado de pases y la llegada de los refuerzos explicó: "Está complicado incorporar jugadores y por eso van a venir juveniles de la primera división, para ir trabajándolos. Hoy sucede que cualquier país de Sudamérica, te puede tentar un buen futbolista tuyo y te lo lleva. En otro momento sería imposible, pero hoy todo el mundo maneja se maneja con el dólar y pasa esto. De esta manera frente a cualquier tentación, yo lo entiendo a los pibes, que tienen ganas de irse. Ahora que se está terminando el mundial, vuelven los dirigentes, se está reactivando el mercado, que estaba un poco parado, hay mucho coqueteo, ofertas, y van a ir al mejor postor".









A la hora de hacer nombres puntuales habló sobre la continuidad de Nereo Fernández y de la posible ida de Lucas Gamba "El propio Nereo me había planteado su continuidad, le dije peléala hasta el final, vos sos un arquero que siempre tuvo mi confianza, pudo tener un error o dos, que para un arquero no es significativo, en una temporada entera.Después el club tiene el derecho de decidir. Y lo de Lucas es entendible, él cumplió un proceso, a veces los jugadores, van donde quieren los empresarios. Su familia quiere estar acá, pero hoy llegan ofertas mejores, y no la podes alcanzar bajo ningún punto de vista y por eso uno se prepara cuando ocurren estos acontecimientos".





En otro tramo de la extensa charla opinó sobre lo que falta para reforzar el plantel "La defensa está bien, en zona de volantes puede ser que necesitemos uno de características ofensivas, pero sobre todo lo que buscamos son delanteros. Si se va Gamba, y también Soldano vamos a necesitar reforzarnos. Estamos todo el día comunicados con los dirigentes, yo puedo presionar, pero lo maneja la dirigencia. Ellos saben que no podemos perder terreno, de todo lo que se consiguió hasta ahora, y se esta trabajando a conciencia".









De su relación con Cristian Bragarnik sentenció: "Bragarnik me maneja mi contrato y nada más, tengo cero compromiso, él únicamente se ocupa de arreglar mis números. Y habla con el presidente (Luis Spahn) como lo hace cualquier representante. Pero después esta mi aprobación futbolística".





Por último manifestó: "Debemos potenciar a los pibes que tenemos, son las armas que tienen los clubes, para el futuro, en cuanto a desarrollar su economía y poder mantenerse. Por ejemplo a Franco Soldano, prácticamente lo armamos acá en el club, sino logras eso, sería aún más complicado. Por lo cual hay que apostar mucho a los juveniles.













































Leonardo Madelón trabaja con la habitual tranquilidad sabiendo que está en el mejor lugar, que Unión es su casa y que tiene el apoyo incondicional del mundo rojiblanco. Pero también es consciente que de ninguna manera se puede relajar y que debe mantener la vara alta pensando en lo que viene.