Estadísticas de Unión: Mateo Del Blanco y Cristian Tarragona destacan en el fútbol argentino

Mateo Del Blanco lidera asistencias y aporta recuperación de balón, mientras Cristian Tarragona se mantiene entre los principales goleadores del torneo 2025.

1 de diciembre 2025 · 19:55hs
Estadísticas de Unión: Mateo Del Blanco y Cristian Tarragona destacan en el fútbol argentino

Mateo Del Blanco y Cristian Tarragona son dos de los jugadores más destacados de Unión, aunque muchos hinchas y seguidores del fútbol argentino no lo sepann, lideraron estadísticas y se convirtieron en piezas clave del equipo.

Mateo del Blanco: recupera y asiste

Mateo Del Blanco se destaca con 5 asistencias, convirtiéndose en el máximo asistidor de Unión en la temporada y momentaneamente del Torneo. Además, registra 0,5 barridas ganadas por partido, un promedio que indica que recupera la pelota una vez cada dos partidos, acercándose al máximo del fútbol argentino, que es 0,8 recuperaciones.

Cristian Tarragona, el hombre del gol

Cristian Tarragona suma 5 goles y se mantiene entre los 15 máximos goleadores del torneo, siendo una pieza clave en el ataque rojiblanco. Su regularidad frente al arco lo convierte en un jugador que aporta tanto en resultados como en confianza para el equipo.

El valor de sus estadísticas

Los números de ambos jugadores reflejan por qué Unión logra equilibrio ofensivo y defensivo: Del Blanco combina recuperación y creación, mientras Tarragona asegura eficacia en el área.

