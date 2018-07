"Estos partidos ayudan para llegar bien al inicio del torneo"

Claro que mientras el canterano se recupera de su lesión, el ex-jugador de Arsenal volvió a tener la posibilidad de demostrar sus condiciones en el andarivel izquierdo. El partido comenzó con mucha adrenalina y goles en cantidad en menos de 10 minutos.





Precisamente el defensor llegó al gol por primer vez con la casaca roja y blanca, al anotar el 2-0 para los rojiblancos. Antes de abandonar el estadio enfrentó los micrófonos y enfatizó que "me estoy adaptando al equipo, al Adn de este Unión, hay que estar preparados para eso".





En todo momento, Corvalán recordó que "pienso siempre en el equipo, en lo personal es lindo convertir, yo quiero aportar mi granito de arena desde que llegué. Vengo trabajando a la par de mis compañeros, me tocó salir por una pequeña molestia para no arriesgar, para que no sea más grave".













Unión saboreaba el triunfo en el partido de ida por los cuartos de final, pero en una de las últimas jugadas Newell's llegó a la igualdad. A pesar de esa situación, el lateral expresó que "sirven este tipo de partidos, tal vez en el momento nos agarra no del todo aceitados porque estamos en la semana de pretemporada más dura, se siente el cansancio, hay que tomarlo como algo importante y seguir sumando".





No quiso retirarse sin antes acortar que "se va sintiendo el trabajo duro que todos los muchachos venimos llevando adelante. Todos sabemos que es la etapa más dura y los partidos nos vienen bien para ir encontrando el funcionamiento que estamos buscando".





Fue el primer en llegar a la Avenida López y Planes. Tal vez consciente que llegaba para sumar ante la partida de Balbi, pero a sabiendas que Bruno Pittón es una de las piezas titulares en el esquema de Leonardo Madelón.