"Estoy muy entusiasmado con la chance de jugar en Unión"

En tanto, ese lugar puede quedar aún más resentido si es que finalmente Franco Soldano es vendido al exterior, ya que tiene varias propuestas para emigrar. En tanto, en las últimas horas también se mencionó a River e Independiente interesados en sus servicios.





Por este motivo los dirigentes trabajan en el mercado de pases con la lista de refuerzos que le elevó Leonardo Madelón. Y el puesto donde están poniendo más énfasis es en el de delanteros, por lo que ya comenzaron a sonar los nombres de varios con chances de calzarse la rojiblanca.





Y el que reconoció un interés de Unión es Franco Trayansky, atacante de 21 años, surgido futbolísticamente de Olimpo de Bahía Blanca, con quien viene de perder la categoría en la pasada temporada. En diálogo con Diez en la City por FM "X" (103.5), el atacante comenzó diciendo: "Mi representante me comunicó que hace algunos días se viene hablando de esta posibilidad y ahora esperando a ver qué pasa. Estoy muy entusiasmado con esta posibilidad".





Mientras que cuando se le preguntó cómo vio a Unión en la última temporada, destacó: "A Unión lo veo muy bien. En los últimos años se hizo respetar mucho y es un club grande, por eso me gustaría ir. Me gustaría mucho jugar en Unión, porque sería un gran paso en mi carrera. Es un club grande y fuerte en Primera División. Cuando me dijeron de la oportunidad me puse muy contento".





Cuando se le pidió que hiciera referencia a sus características de juego, indicó: "Soy bastante fuerte y hábil con la pelota. Hace desde los 10 años que estoy en Olimpo, y llevo 11 años acá, donde hice todas las inferiores. Jugué de volante por izquierda, de nueve y en mi posición natural, que es de mediapunta. Me gusta moverme por todo el frente de ataque".





Sobre su situación personal con Olimpo, contó: "Tengo dos años más de contrato. No sabría decir si podría darse mediante una compra o préstamo, ya que sé que el club está dispuesto a negociar, pero desde que terminó el campeonato no volví a hablar con los dirigentes".





Pero no solo Unión está interesado en contarlo, sino que también hay otras instituciones que lo pretenden en este mercado. Al respecto, afirmó: "Mi representante me habló de otro equipo de Buenos Aires, pero cuando me dijo que estaba lo de Unión le dije que le meta para adelante con esto".









La llegada de delanteros es crucial para Leonardo Madelón de cara a la próxima temporada, ya que la falta de recambio fue uno de los puntos flojos del plantel. Esto se potenció debido a la baja segura de Lucas Gamba, quien continuará su carrera futbolística en México.