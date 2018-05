Estrella Roja de Belgrado estaría interesado en Franco Soldano

Unión tiene la difícil misión de retener a Franco Soldano. Sus 11 conquistas en la Superliga elevaron su cotización y por eso está en el radar de varios equipos. Tanto es así que su representante estaría manejando algunas propuestas, aunque el que tiene la última palabra es el Tate. Siempre fue complejo poner un precio al 80% del pase que posee el elenco santafesino. Días atrás, UNO Santa Fe expuso que la tasación rondaría los 5.000.000 de dólares, cifra que hoy escaparía a la gran mayoría de los equipos nacionales.





Desde ya es un monto para que vengan a buscarlo solo desde el exterior y, después de algunos rumores que lo vinculaban a instituciones de Grecia, en las últimas horas trascendió el supuesto interés que habría por parte de Estrella Roja de Belgrado. Un club con mucha historia europea y que supo ser campeón de la Liga de Campeones. Después, con la división de Serbia fue perdiendo poderío y hoy podría decir que quedó en un tercer orden en cuanto al nivel.





De igual modo, no deja de ser un grande en su país y estaría necesitando un centrodelantero para potenciar el plantel. Es una noticia que viene desde afuera, porque por Santa Fe no hay nada oficial. Es más, el sitio Transfermark trae esta información, aunque no detalla qué tipo de oferta tendría preparada y se espera que salga a la luz en los días que vienen.





Pese a ser un mero rumor, habrá que tener en cuenta qué dice el propio delantero sunchalense; porque es un fútbol quizás "exótico" para las preferencias y eso marcaría un factor preponderante en caso de confirmarse. Sin dudas que las distancias económicas son clave en este aspecto también, ya que el sueldo se incrementaría considerablemente. En consecuencia, habría que ver qué cosas inclinan la balanza para el sí o el no.





Lo que sí está claro es que será una tarea casi titánica para Luis Spahn y compañía para mantener la base, aunque la realidad es que a Unión le vendría más que bien una venta para darle respiro a las arcas, mucho más en tiempos donde el dinero escasea. Será seguramente una de las tantas opciones que aparecerán para Franco Soldano, pero hasta que no haya nada oficial, tampoco puede darse por realizado.