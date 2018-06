Figura en el radar del Tate

Pero lo real y concreto es que los directivos rojiblancos se comunicaron con José Scozzari representante del mediocampista para averiguar condiciones y a su vez se contactaron con los directivos del Gasolero para darle mayor formalidad al interés.





Recordemos que es incierto el futuro de Nelson Acevedo y es por eso que Leonardo Madelón observa con buenos ojos la llegada de Arregui, ya sea para reemplazar al Chaco, como así también para reforzar al plantel dado que pretende entre seis o siete refuerzos.









Arregui de 25 años fue titular a lo largo de toda la Superliga vistiendo la camiseta de Temperley y fue de los pocos jugadores que tuvo un rendimiento aceptable dentro de un equipo que perdió la categoría varias fechas antes del final.





Sucede que su contrato vence en seis meses y luego queda con el pase en su poder, es por ello que los dirigentes de Temperley desean negociarlo y lo habrían tasado en 400.000 dólares por el 50% del pase.





En consecuencia habrá que esperar, Colón picó en punta porque ya realizó una oferta que no fue aceptada pero también tiene un as bajo la manga y es la posibilidad de adquirir el 40% de Gonzalo Escobar. Pero Unión no se rinde y es por eso que ya pusieron manos a la obra para intentar darle el gusto a Madelón.

Parece ser que el volante de moda en este mercado de pases para los equipos de Santa Fe se llama Adrián Arregui. El futbolista que pertenece a Temperley figura en los planes de Unión más allá de que la dirigencia sabalera comenzó con las gestiones para adquirir el 50% del pase.