Final del primer tiempo: Unión pierde 2-0 con Independiente y fue expulsado Maizon Rodríguez

Unión hizo todo mal en el comienzo del partido y en 23' pierde 2-0 contra Independiente y juega con 10 por la expulsión de Maizon Rodríguez

En el arranque del partido Unión dispuso de dos chances para convertir, primero con un remate de Lautaro Vargas que tapó diendo rebote Rodrigo Rey y luego el balón le quedó a Lucas Menossi pero su disparo fue neutralizado por el arquero.

Sin embargo, un mal despeje de Lautaro Vargas y una posterior infracción le permitieron a Santiago Montiel ejecutar un tiro libre a los 5' y convertir un verdadero golazo, metiendo el balón en el ángulo derecho del arco rojiblanco.

Fue una soberbia ejecución la del delantero de Independiente y nada pudo hacer Matías Mansilla para impedir el gol, aún cuando se tiró para intentar rechazar el balón.

A los 15' el Tate llegó y casi marca, pasó al ataque Juan Pablo Ludueña metió un pase al centro del área y Agustín Colazo no alcanzó a controlar de la mejor manera y Rey una vez más estuvo atento para quedarse con el balón.

Cuando se jugaban 21' Mateo Del Blanco metió un centro que Tarragona bajó con criterio, pero Agustín Colazo definió de muy mala manera dado que pifió el remate.

Y segundos después, en la acción siguiente, Rodríguez estando amonestado tomó de la camiseta a Ávalos y el árbitro Sebastián Zunino le mostró la segunda tarjeta amarilla y luego la roja siendo expulsado.

El defensor uruguayo había sido amonestado en la acción que terminó en el primer gol de Independiente, cuando derribó a Santiago Montiel.

Y de la falta que cometió Rodríguez que derivó en su expulsión llegó el segundo gol de Independiente. A los 23' Maximiliano Gutiérrez ejecutó magistralmente un tiro libre y clavó el balón en el ángulo izquierdo para el 2-0.

Después del segundo gol, Independiente bajó el ritmo, aunque estaba más cerca del tercer gol que el Tate del descuento, la realidad es que Unión tiró el partido en 21' siendo que era un encuentro muy parejo en el desarrollo.

Formaciones

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Lucas Menossi; Cristian Tarragona, Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Marcelo Bielsa.

TV: TyC Sports.