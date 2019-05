Este domingo el presidente rojiblanco Luis Spahn dialogó con Radio La Red de Buenos Aires y allí volvió a manifestar que tiene un acuerdo de palabra con Leonardo Madelón. Por otra parte, descartó la continuidad de Franco Fragapane y se refirió a la posibilidad de eliminar los promedios.

"Tengo un acuerdo verbal con Christian Bragarnik y con Leo Madelón, fui a Buenos Aires dos jueves seguidos y cerré la contratación, no firmé nada por una cuestión de razonabilidad ya que faltan celebrarse las elecciones. Las dos contrataciones anteriores, del acuerdo y el comienzo del trabajo llevaron 15 o 20 días hasta la firma del contrato. Porque para Christian y para mí que somos los responsables de cerrar este contrato, cuando la palabra está dada no hay nada más que discutir y se sabe que se va a cumplir al pie de la letra", sentenció.

Consultado por la posible eliminación de los promedios indicó: "Nosotros no creemos que el cambio directo sea bueno, porque si uno hace los reglamentos con beneficios personales deja de tener la transparencia que se requiere para cumplir los reglamentos y las normas. Si hay que eliminar los promedios porque consideran que es más positivo, deberían suprimirlo pero para dentro de dos temporadas. Porque sino se beneficia a los equipos que están arrancando el próximo torneo con un mal promedio. Las normas no pueden darse por intermedio de beneficios personales. En lo personal si me preguntan yo mandaría un equipo al descenso por los promedios y dos por la temporada".

Respecto al tema Fragapane detalló: "Lamentablemente no estamos cerca de un arreglo con Fragapane, ellos están haciendo una especulación incorrecta porque al ser jugador libre no le van a dar un dinero. Nosotros le hicimos una oferta importante y ellos están especulando con esa situación. Básicamente tenemos que retirarnos de la oferta porque sino le estamos diciendo "si te sale mal el otro proyecto, recostate en el nuestro". En su momento le pagamos a Arsenal una cifra exigua que era de 600.000 pesos que en ese momento era de 40.000 dólares para rescindir el contrato y firmamos un vínculo por dos años. Pero no perdemos capital porque nunca fue jugador nuestro".

A la hora de hablar de la posibilidad de que Damián Martínez siga en Unión aseguiró: "Estamos negociando, definimos lo de Leo (Madelón) este jueves, si bien ya había un acuerdo el lunes exigía de buena hombría dar la cara y brindar detalles. Y se pospuso hasta el jueves el acuerdo final. Retornamos a las prácticas el día 12 de junio y vamos a terminar de hacer un análisis en lo deportivo. Lo de Martínez es un préstamo espejado con Brítez en cuanto a terminación de opción, vamos a tomar una decisión a futuro. Lo que se hace difícil es que Unión erogue una cifra importante para comprar un jugador".