Tal vez era un secreto a voces y había que esperar que llegue el momento. En el mundo Unión también se habla que desde el lunes 1 de julio se comenzarán a conocer los nuevos apellidos que reforzarán el plantel.

La ecuación es sencilla: en muchos equipos hay jugadores atados a contratos que caducan precisamente el domingo 30 de junio.

Uno de los jugadores más cotizados desde que llegó a Santa Fe con esa situación es Franco Fragapane. A quien Leonardo Madelón lo dotó de la confianza suficiente para explotar todas sus cualidades.

El mensaje de despedida.

Y si bien para algunos es delantero, este carrillero con mucha capacidad para llegar con opciones de gol al arco rival se terminó convirtiendo en el máximo artillero del equipo en la última Superliga con 7 conquistas.

Mientras el equipo rojiblanco volvió a los entrenamientos y antes de hacerlo y apenas se puso en marcha perdió valores importantes, se aguardaba con ansiedad la resolución que tomaría al respecto Fragapane.

El futbolista decidió apartarse del accionar del mercado de pases para recluirse en las paradisíacas playas mexicanas. Pero a su regreso, pensando en su desafío con Talleres de Córdoba, se tomó el tiempo para dirigirse a los hinchas de Unión por su redes sociales.

Entonces no dudó en decir que "llegó la hora de despedirme de un club que me dio una oportunidad muy linda en mi vida, quiero agradecer a todos mis compañeros que tuve en estos 2 años y a toda la gente que trabaja en el club utileros, kinesiólogos, cuerpo técnico, cocineros y cancheros! Fueron 2 años hermosos que se lograron cosas muy importantes…Gracias a todo el pueblo Tatengue que siempre me banco!".

De esta manera, el hombre que llegó a Santa Fe sumergido en la intrascendencia y con falta de continuidad, potenciado en el proceso Madelón, es uno más que engrosa la lista de jugadores del once inicial que se recitaba de memoria y que quedó con muy pocos sobrevivientes.