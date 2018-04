Fragapane: "No podemos regalar más partidos como ante Tigre"

Franco Fragapane jugó un partido muy raro, porque estuvo intratable durante toda la mañana, fue un gran dolor de cabeza para la defensa de Tigre, convirtió un golazo, pero en el segundo tiempo se perdió dos chances claras para sentenciar el partido.





El exjugador de Arsenal habló luego del partido y dejó su impresión sobre los 90 minutos de juego frente al Matador, en el 15 de Abril y dijo: "Estamos con mucha bronca,lo dejamos pasar, hubo errores del árbitro. Teníamos que sacar los tres puntos pero tuvimos mala suerte".









Luego se lo consultó por lo molesto que se mostró Leonardo Madelón una vez que Tigre empató el partido, ya que se quejó del arbitraje de Federico Beligoy y afirmó: "Madelón tiene razón, pero no quiero hablar del árbitro. Fue un partido muy raro, no lo podemos creer, ahora tenemos que pensar en Tucumán, donde tenemos que ganar para no alejarnos de la pelea por ingresar a las copas".





Y sobre el cierre de la Superliga, en cuanto a la pelea por ingresar a las copas internacionales, expresó: "Tenemos partidos duros pero sabemos trabajarlos, son rivales muy duros los que se nos vienen, hay que seguir trabajando y no podemos regalar mas".