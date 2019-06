Foto: José Busiemi

Leonardo Madelón rompió el silencio en Unión este viernes luego de la práctica en el predio Casasol. La última vez que el técnico habló al consumarse la derrota como local ante Tigre por la Copa de la Superliga donde generó dudas respecto de su continuidad.

Si bien es cierto que evitó referirse a temas candentes, como las polémicas declaraciones el entrenador de la reserva, Eduardo Magnín, dio otros detalles importantes que no son para pasar por alto. Fiel a su estilo, reveló cosas que quizás pocos conocían y que, sin darse cuenta, sorprendió a más de uno.

En este sentido lo que sobresale es la otra novela de este mercado de invierno. La que tuvo pico de rating fue la supuesta transferencia de Diego Zabala a Rosario Central que no podía concretarse por el viaje de su representante, Cristian Bragarnik, a México. Ahora que está de vuelta no hubo mayores avances y pese a no estar caído, por ahora se encuentra frenado.

Mientras que arrancó ahora una que tiene como protagonista a Franco Fragapane, por quien se viene haciendo gestiones para que sea patrimonio de la institución desde fines de 2018 y hasta el momento no se conoce cuál será el final. El miércoles pasado, el presidente Luis Spahn se reunió con su representación y le acercó una importante propuesta para adquirir el 50% de su pase y un contrato por tres años.

Franco Fragapane finaliza su contrato el 30 de junio

En primera instancia parecía que el camino estaba allanado, sin embargo la cosa no es tan así. Más que nada, porque el jugador está coqueteando con otros sondeos y una posible opción del exterior. Ante esto, Unión ya hizo lo que sería su última movida y espera una respuesta, aunque hay un tiempo límite. Como para clarificar la especulaciones, el goleador del equipo en la última temporada se fue de viaje fuera del país justo cuando el plantel retomó las tareas en el predio Casasol.

Una situación por lo menos extraña y que revela que espera por una chance de otro estilo. "Quiere estar y se lo ve contento, pero hay otras ofertas que está manejando y por eso todo está en manos de la dirigencia", reconoció Madelón tras tomar contacto con él.

Vale recordar que finaliza su vínculo el 30 de junio y debería haberse presentado al igual que el resto. Cómo será que Damián Martínez está en una situación parecida y está cumpliendo con lo establecido. Quizás esta acción termine torciendo el rumbo para un definitivo sí o no.

Horas atrás estaba todo dado para el Tate pueda contar con una de sus figuras, pero lo que viene sucediendo le pone un gran manto de dudas a todos. El tema es saber cuánto está decidido Unión a esperar. Habrá que ver...