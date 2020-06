Francisco Gerometta, el pibe que quiere ser titular en Unión

"Llegar a Primera fue un objetivo cumplido, pero esto es largo y hay que seguir metiéndole". Así de coherente fue en su reflexión una de las promesas de las inferiores de Unión, Francisco Gerometta, que ya debutó en Primera División la temporada ante River en Santa Fe y ahora se ilusiona con ganarse un puesto cuando vuelva el fútbol. A sus 20 años, está en la ciudad haciendo la cuarentena a la espera de novedades del nuevo entrenador.

• LEER MÁS: "Nadie me llamó, pero si me llaman no será complicado arreglar"

"Estoy haciendo la cuarentena en Santa Fe pese a ser de Villa Ocampo. Justo cuando estaba por ir hubo un brote y me quedé. Ahora estoy en un departamento, tengo espacio para entrenar, pero no es lo mismo. Lo bueno es que puedo salir a correr en el Parque Sur, que está cerca de casa. Algunos ya me conocen cuando me ven en la calle (risas). Sino cuando voy a comprar algo y ven la tarjeta de débito me preguntan si tengo algo que ver con el jugador. Respondo que soy yo (risas)", , recalcó el lateral en diálogo con LT9.

Francisco Gerometta 2.jpg Francisco Gerometta debutó en Unión ante River en el torneo pasado. Foto: Prensa Unión.

En otro tramo de la charla, Francisco Gerometta contó cómo fue su arribo al Tate: "Yo jugaba en Ocampo Fábrica y llegué en 2013 a la pensión. Fue mediante una prueba que Unión hizo allá cuando Nico Frutos era el coordinador y fue quien me trajo. Yo era carrilero por derecha y ahora juego de cuatro. Cuando vine acá fue Diego Velázquez el que me ubicó ahí y la verdad fue lo mejor, porque encontré mi mejor versión".

• LEER MÁS: ¿Qué chances tienen Moyano, Bottinelli y Milo de continuar?

Siempre se dice que presentarse en la máxima categoría es una gran prueba de fuego para los jugadores, pero el ocampense estuvo a la altura pese a la prueba de alta exigencia que tuvo ante River el campeonato pasado. Pero él tiene su versión de la historia: "Me tomó por sorpresa, porque no lo esperaba. Leo (Madelón) me habló ese mismo día a la mañana antes de definir el equipo. Me preguntó si había jugado alguna vez de lateral-volante, algo que hice en reserva y la Selección. Así que estaba adaptado. Entonces me dijo que jugaba y no me dio demasiadas indicaciones".

Francisco Gerometta 1.jpg Francisco Gerometta admitió que, tras debutar en Unión, preguntaron desde River. Foto: prensa Unión

Siguiendo por este mismo, después de eso cotejo que terminó en triunfo del River 2-1, trascendió que Marcelo Gallardo le echó el ojo. Ante esto, Francisco Gerometta fue contundente: "No hubo nada concreto, pero me llegó el rumor. Me dijeron que preguntaron, pero nada más que eso. Fue algo inesperado y lindo, pero tampoco era para volverse loco".

• LEER MÁS: Unión recordó los 24 años de otro partido histórico

Una de las lindas experiencias fue haber sido convocado a la Selección Argentina: "En febrero de 2018 voy a la Selección cuyo DT era Sebastián Beccacece. Una de las cosas más lindas junto con el debut. Es el sueño de todo chico representar al país. Fue una de las cosas más lindas que me pasó".

En el final, tuvo una reflexión de todo un profesional pese a su edad: "Ya tengo contrato. A mitad del año pasado lo firme hasta 2022. Hay momentos muy marcados en esta carrera y el debut fue una de las cosas más lindas, al igual que el contrato, pero hay que aprender a superar las malas cosas como las lesiones y la idea es que todo sirva para crecer".