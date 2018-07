"Franco no aceptaría una oferta solo por ser buena económicamente"

Por ahora la novela respecto a la venta de Franco Soldano tiene varios capítulos por desarrollar. Luis Spahn manifestó en los últimos días que aguardan una oferta concreta que llegaría desde un club europeo que podría satisfacer a la tesorería rojiblanca.





Se habló en concreto del club inglés West Brownchi que juega en la segunda categoría, ya que descendió en la última temporada. Lo que es cierto es que la institución lo vino observando al goleador en los últimos meses, pero eso no implica que esté cerca de concretar la operación.





El representante del jugador Hernán Rubiola se juntó en las últimas horas con el titular rojiblanco para hablar sobre la situación del goleador y las distintas opciones que pueden aparecer. En diálogo con la Radio del Fútbol 96.7 Rubiola se refirió al destino del goleador.









"Franco quiere muchísimo a Unión y es jugador del club hasta junio el 2019. En el anterior mercado de pases que fue en enero de este año me dijo que no quería irse porque pretendía clasificar a la Copa y lo lograron. Y Franco sigue con esa política y ese amor a la camiseta por lo cual su cabeza esta puesta en Unión y en jugar un torneo internacional", comenzó diciendo.





Para luego agregar "Pero es un futbolista que anduvo y que anda muy bien y además es muy profesional, por lo cual no está exento que pueda irse a otro equipo. En Unión está muy cómodo, pero el mercado europeo cierra el 31 de agosto queda más de un mes. El tema del Mundial retrasó los movimientos y hay que esperar. Si surge algo interesante se evaluará y esa decisión también corre por cuenta de Unión que es el dueño del pase".









Respecto a la posibilidad de que llegue una oferta del West Bromwich Albion afirmó: "El club inglés vino a observarlo y lo está haciendo desde hace algunos meses. Pero el fútbol inglés es muy particular y es muy difícil ingresar a Inglaterra, si no son jugadores realizados en clubes europeos. Es complicado que en forma directa vayan jugadores latinos. Van y contratan jugadores que están en Europa, es el sistema que maneja el fútbol ingles. Es un indicio que lo vinieron observando desde hace cuatro o cinco meses pero eso no implica que otro club que no haya eso lo pueda contratar".





Y por último indicó: "Franco no aceptaría una oferta solo por ser buena económicamente. Él es muy profesional, sabe lo que quiere, si llega una oferta tiene que venir acompañada de un buen proyecto deportivo, sino no sirve de nada".